洛阳将面向高层次人才提供363个事业单位岗位

洛报融媒记者6日从市人力资源和社会保障局获悉，作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的一项重要内容，我市市直事业单位招才引智工作方案确定。今年，我市将面向高层次人才提供363个事业单位岗位。

洛报融媒记者6日从市人力资源和社会保障局获悉，作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的一项重要内容，我市市直事业单位招才引智工作方案确定。今年，我市将面向高层次人才提供363个事业单位岗位。

记者了解到，这363个岗位有市委党校、洛阳农林科学院等市委直属单位，有洛阳市第一人民医院、洛阳市中心医院、河南科技大学第二附属医院等医疗机构，有洛阳市第一高级中学、洛阳外国语学校等学校，还有洛阳博物馆、洛阳民俗博物馆、二里头夏都遗址博物馆等单位，涉及13个系统(单位)、41个单位。

本次事业单位招聘的高层次人才主要包括博士研究生和副高级职称以上的高层次人才，各用人单位认定的急需紧缺专业的硕士研究生，以及其他特殊人才。各事业单位招才引智人员原则上按照硕士学历不大于35周岁，博士学历和副高级职称不大于45周岁，正高级职称不大于50周岁。其中，对拟聘岗位要求为博士学历或副高级以上职称的，可直接面试，择优聘用。

本次事业单位招才引智公告，将随9月9日开幕的中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动发布。本次采取线上报名的方式进行，有意向报考者，可登录中国·河南招才引智创新发展大会官网首页网络招聘会，点击洛阳市事业单位招才引智专区，进入各符合招聘条件的事业单位投递简历。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 王晓光)