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对城市“蜘蛛网”说不！洛阳对飞线乱象进行联合整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-06 19:42
工人剪除线缆

　　架空线缆或挂在上空，或附着墙壁，或搭在树上，犹如一张张“蜘蛛网”悬挂在人们的头顶……这是洛报融媒记者6日在洛阳老城区南关街道办事处新生社区看到的一幕。

　　飞线不仅影响城市形象，也存在着较大的安全隐患。自9月1日起，洛阳市城市管理局以新生社区为试点，联合老城区政府和供电、移动、电信、联通、广电等公司，对该社区飞线乱象进行联合整治。

　　当天上午，洛报融媒记者在新生社区看到，工人们正踩着梯子清理空中的外露线缆，他们手持一把大剪刀，将该路段上的外露线缆逐一剪断，被剪断的线缆已被集中放在空地上。

　　“社区上空的电线太多了，有的还被缠成了圈，密密麻麻，看起来不美观，还很不安全。”家住附近的市民王建中说，自己一直对乱如“蜘蛛网”的线路很担忧，希望能早点进行整治。

　　洛阳市城市管理局相关负责人介绍，“蜘蛛网“中不乏老旧线路，如果长期不清理，到了用电高峰期或打雷下雨天，容易短路引发火灾事故，引起安全事故。由于这些架空线缆涉及权属单位多，仅通信线缆就有移动、电信、联通等多家单位，集中整治难度很大。此次，市城市管理局联合多家单位，集中对新生社区的“蜘蛛网”进行整治。

　　线缆数量众多，该从何入手？该负责人表示，他们将所有架空线路分为强电、弱电两类，强电、弱电分开治理，每一类统一集中走线。其中，强电按照供电安全标准集中整治，弱电整治以移动、联通、电信、广电公司为主，统一利用桥架上墙，分区分段集中规范治理，跨路线缆利用沟槽入地。对于各类私拉乱扯电路、线路，则按照“一把剪刀剪到底”的要求全部彻底清理。

　　通过这几项举措，新生社区密密麻麻的“蜘蛛网“正逐渐消失，社区上空视野开阔了许多。

　　截至目前，本次集中整治工作共累计拆除旧线35710余米，安装桥架1260米，排查完善警示标识175处，经清除的各类电线就达10余吨，预计9月中旬将完成整治工作。

　　“飞线整治工作是事关城市面貌和群众生活安全的大事，我们将继续加强督导力度，力争整治后，各种线路更加协调、美观，为广大市民营造一个干净、整洁的生活环境。”洛阳市城市管理局相关负责人表示，下一步洛阳还将把新生社区试点经验推广到全市城中村、老旧小区，进一步清除城市“蜘蛛网“，让城市上空更干净、整洁，助力全国文明城市创建工作。（洛报融媒 记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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