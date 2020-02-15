这次不比快！“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会自行车比赛火热来袭

自行车赛场上只有风驰电掣？这次比赛偏要以“慢”制胜！今日，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会自行车比赛在洛阳市体育中心广场火热开赛。

自行车赛场上只有风驰电掣？这次比赛偏要以“慢”制胜！今日，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会自行车比赛在洛阳市体育中心广场火热开赛。

本次自行车比赛倡导市民绿色出行、健康生活，共吸引21支代表队、400余名选手参赛。比赛分为团体项目和个人项目，包括团体自行车慢骑赛、个人自行车慢骑赛、自行车障碍赛和自行车定车赛4大项目。蓝天白云下，选手方阵一边挥舞彩旗，一边高喊口号，热闹非凡。

比慢不比快，组团来挑战。紧握车把，全力以赴，自行车慢骑赛选手们的骑行动作仿佛被按下了“慢放键”。选手们表面风平浪静、凝神屏息，实则暗中较量，车轮每前进一步都考验着选手的自行车把控能力，取代“加油”的是一声声“稳住”。

赛场上，一支英姿飒爽、红衣飘扬的“女子军”吸引了众多目光。“我们的团员主要是40-50岁的女性，我们每周都会组织大家一起骑行锻炼。除了骑行还有丰富的舞蹈活动，我们要做骑行队里最会跳舞的团体。”红雨伞骑行队团长刘红告诉记者。

本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛 见习记者 孙棹帆/文 记者 李卫超/图)