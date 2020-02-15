洛阳一青年作家网络小说入藏国家图书馆 看看写的啥内容

对于许多作者来说，写作不易，作品被图书馆收藏更不易。我市却有一名青年作家，不仅写出了289万字的网络小说，小说还被国家图书馆收藏。

对于许多作者来说，写作不易，作品被图书馆收藏更不易。我市却有一名青年作家，不仅写出了289万字的网络小说，小说还被国家图书馆收藏。

今日，洛报融媒记者获悉，日前，我市青年作家“会说话的肘子”创作的网络小说《第一序列》正式完结，并被永久入藏国家图书馆。这是该作品入选2020年网络文学重点作品扶持选题后获得的又一荣誉。

国家图书馆颁发的证书

《第一序列》是一部科幻题材小说，描写核战争之后的人类世界，以主角与身边小伙伴的成长奋斗为核心展开一系列的故事。尽管描述的是残酷的生存故事，但作品本身极具正能量和时代精神。

“《第一序列》2019年4月开始在起点中文网连载，今年8月17日完结，全书共289万字。”“会说话的肘子”说，《第一序列》实体书有望在10月前出版上市，漫画、动漫的改编也提上日程。

上架491天，《第一序列》有着诸多耀眼成绩：单日获100万起点币打赏，上架当月即获得男生原创风云榜新书月度榜单第一名，连载期间稳居月票榜前5，累计获得超过250万的总收藏，超过8300万的总订阅……此外，该小说还斩获2019年度中国原创文学风云榜男生作品前十，2019年度中国原创文学风云超级游戏改编价值作品等多项殊荣。

“会说话的肘子”原名任禾，生于1990年，洛阳人，现为阅文集团白金作家。2016年3月，“会说话的肘子”开始在起点中文网写小说，目前已创作完成《英雄联盟之灾变时代》《我是大玩家》《大王饶命》《第一序列》等4部作品，总字数880余万字。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)