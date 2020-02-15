洛阳市健身气功走基层送健康系列活动举行

4日晚，2020年洛阳市健身气功走基层送健康系列活动在洛龙区开元湖畔举行，近百名健身气功爱好者集中展示，引导市民科学健身，让优秀的传统养生文化惠及更多基层群众。
4日晚，2020年洛阳市健身气功走基层送健康系列活动在洛龙区开元湖畔举行，近百名健身气功爱好者集中展示，引导市民科学健身，让优秀的传统养生文化惠及更多基层群众。
“古都新生活，时尚洛阳城”文旅惠民品牌主要内容之一的健康新生活活动，通过开展系列体育、健身、康养活动，倡导市民强身健体、团结互助，培育健康、低碳的健康新生活。(洛报融媒记者 张光辉 特约通讯员 张俊望 摄)
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