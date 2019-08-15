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暖心！7.5万元善款助洛阳寒门学子圆梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-05 13:22

　　“感谢团市委和爱心企业的资助，为我们这些寒门学子解决后顾之忧……”4日，在“希望工程圆梦行动”洛阳开元矿业集团有限公司(以下简称开元集团)助学金发放仪式上，今年考上复旦大学的新安县学生董英杰激动地说。

　　董英杰是新安县第一高级中学应届毕业生，今年以优异的成绩被复旦大学物理系录取，他的孪生妹妹今年考上了华北水利水电大学。面对两份沉甸甸的录取通知书，孩子的父母是又喜又忧：喜的是孩子们很争气，考上了理想的大学；忧的是俩人近万元的学费让本就不宽裕的家庭压力重重。“‘希望工程圆梦行动’就像雪中送炭，让我们一家看到了希望。”董英杰表示，他一定珍惜在大学的时光，刻苦学习，将来用自己的所学回报社会。

　　此次助学金发放活动由团市委联合开元集团共同举办。仪式现场，开元集团向共青团市委“希望工程圆梦行动”捐款7.5万元；共青团市委副书记李华敏代表共青团市委向开元集团颁发“爱心企业”匾牌。来自新安县、偃师市、宜阳县等地15名成绩优秀且家庭经济困难的“准大学生”受到开元集团资助，顺利走进大学校园。

　　“扶贫必扶智，让贫困家庭的孩子们接受良好教育，是阻断贫困代际传递的重要途径，也是决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会的重要内涵。”团市委副书记李华敏说。今年以来，团市委积极争取社会各方资助，广泛联系社会各界爱心人士、爱心企业开展对困难大学生助学捐赠公益活动。截至目前，全市各级团组织共争取、募集到近120余万元爱心资金，共资助727名贫困学生。下一步，团市委将联合相关部门，大力推动希望工程公益助学行动；持续加大宣传力度，呼吁社会各界关注和支持青少年教育事业，带动更多爱心人士及爱心企业加入到希望工程公益活动中来，以实际行动帮助更多的贫困家庭学生顺利实现求学梦，助力他们健康成长。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 宋君毅 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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