张菊，1919年出生在偃师市顾县镇段东村一个富裕农民家庭，作为家中唯一的女孩，她自幼受父母及三个哥哥宠爱。成年后，她经人介绍，与顾县镇苗湾村的王庆禄喜结连理。张菊与丈夫相亲相爱、辛勤劳作，养育了2个女儿和3个儿子。目前，老人五世同堂，后辈孝顺，晚年生活自在幸福。
个人经历
张菊，1919年出生在偃师市顾县镇段东村一个富裕农民家庭，作为家中唯一的女孩，她自幼受父母及三个哥哥宠爱。成年后，她经人介绍，与顾县镇苗湾村的王庆禄喜结连理。张菊与丈夫相亲相爱、辛勤劳作，养育了2个女儿和3个儿子。目前，老人五世同堂，后辈孝顺，晚年生活自在幸福。
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