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张菊：大夫说她是百岁的年龄六七十岁的心脏

天伦之乐

　　个人经历

　　张菊，1919年出生在偃师市顾县镇段东村一个富裕农民家庭，作为家中唯一的女孩，她自幼受父母及三个哥哥宠爱。成年后，她经人介绍，与顾县镇苗湾村的王庆禄喜结连理。张菊与丈夫相亲相爱、辛勤劳作，养育了2个女儿和3个儿子。目前，老人五世同堂，后辈孝顺，晚年生活自在幸福。

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来源： 洛阳网-洛阳晚报    2020-09-05 09:12 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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