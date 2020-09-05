张菊，1919年出生在偃师市顾县镇段东村一个富裕农民家庭，作为家中唯一的女孩，她自幼受父母及三个哥哥宠爱。成年后，她经人介绍，与顾县镇苗湾村的王庆禄喜结连理。张菊与丈夫相亲相爱、辛勤劳作，养育了2个女儿和3个儿子。目前，老人五世同堂，后辈孝顺，晚年生活自在幸福。

天伦之乐

个人经历

张菊，1919年出生在偃师市顾县镇段东村一个富裕农民家庭，作为家中唯一的女孩，她自幼受父母及三个哥哥宠爱。成年后，她经人介绍，与顾县镇苗湾村的王庆禄喜结连理。张菊与丈夫相亲相爱、辛勤劳作，养育了2个女儿和3个儿子。目前，老人五世同堂，后辈孝顺，晚年生活自在幸福。