洛阳今天晴天到多云 最高气温33℃

预计今天我市晴天到多云，偏南风3级，气温17℃到33℃。

从上周开始，洛阳一直保持着晴好天气，少了云层这件“防晒衣”，阳光直射大地，白天又热又晒，最高气温一直在33℃上下，让人见识到了秋老虎的厉害。比如昨天，最高气温达到34℃，不开空调的话，待在室内估计要汗流浃背，好在早晚凉意渐浓。

长夏终将逝去，凉秋不久可期。对于喜欢穿短袖、短裤的美女和帅哥，可要抓住这个夏天的尾巴，下周将迎来白露节气，气温也会迅速下降，尤其是早晚，估计得穿件外套才不至于着凉。谚语“白露秋风夜，一夜凉一夜”，描述的就是白露节气过后，气温迅速下降的情形。要说秋的气息，树叶最先感受到，所谓“一叶知秋”，比如我们常见的法桐和白杨，叶子已经有了发黄和凋落的迹象。

这个双休日，洛阳的天气还是以晴好为主，计划外出游玩的朋友，中午仍要注意防晒和补水。根据最新的气象资料分析，短期内受高空短波槽影响，预计今天我市晴天到多云，偏南风3级，气温17℃到33℃。明天我市多云到晴天，局地有短时阵雨，偏南风3级，气温20℃到32℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）