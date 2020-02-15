2020年晚报阳光助学：这位贫困学生曾因学费高而选择复读

目前，大一新生开学时间不一，伊川县的卢亚歌就读的学校于本月11日开学，而新安县郑涛距离开学还有一个多月。这两名学生家庭贫困，在期待早日进入大学校门的同时，也为学费发愁。昨日，我们收到了他们俩递交的阳光助学金申请。

目前，大一新生开学时间不一，伊川县的卢亚歌就读的学校于本月11日开学，而新安县郑涛距离开学还有一个多月。这两名学生家庭贫困，在期待早日进入大学校门的同时，也为学费发愁。昨日，我们收到了他们俩递交的阳光助学金申请。

卢亚歌（左）和九十岁的外公

姓名：卢亚歌

毕业学校：伊川县第一高级中学

高考分数：615分

昨日上午，卢亚歌在外公陪同下，来到洛报爱心帮扶中心办公室申请阳光助学金。卢亚歌是伊川县吕店镇后庄村人，今年以615分的成绩考上南京工业大学环境科学与工程学院，他的爷爷奶奶已经过世，母亲患有精神方面疾病。去年，他的父亲突发脑梗死，给这个家庭带来沉重的一击。他的哥哥常年在外打工，现在勉强能顾住自己。今年暑假，卢亚歌也在市区找了份临时工的工作，以缓解家里经济压力。

卢亚歌的外公已是90岁高龄，他看到近期报纸上刊发的2020年晚报阳光助学活动的报道，特意带着外孙过来报名申请。“亚歌的父母患病，我也上了年纪，帮不上啥大忙。”老人说完，眼眶红了。卢亚歌则在旁宽慰老人。

郑涛正在填写申请资料

姓名：郑涛

毕业学校：洛阳市博达学校

高考分数：502分

20岁的郑涛是新安县北冶镇碾坪村人。他们一家5口人，母亲患糖尿病多年，父亲为照顾母亲没办法出远门，只能在周边打零工。她的姐姐今年刚大学毕业，眼下在郑州一家公司上班，实习期还没过，弟弟暑假开学上高二。今年，她被新乡学院生物医学工程专业录取。

郑涛一直视姐姐为榜样。她的姐姐上大学期间，除了学习就是做兼职。寒暑假到工厂打工，有一年春节就是在工厂里度过。今年暑假，她原本想像姐姐一样，准备找一份兼职，无奈母亲患病住院，一个月来她在床边伺候。

“其实，去年我就考上了大学。”郑涛说，去年，她的高考分数低一些，所报考的学校学费一年要1万多元，她考虑再三决定复读，今年报考的学校学费一年5000元，她觉得能接受，只不过家里的经济条件供她上学有些吃力，就希望借助社会的力量迈进学校大门。（记者 魏巍 文/图）