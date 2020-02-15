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河南本科二批录取结束 共录取新生197664人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-05 09:01

　　河南本科二批录取情况如何？之前没报志愿，还有机会参加今年高招录取吗……针对考生和家长的问题，我们请市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

　　今年河南本科二批录取情况如何？

　　答：9月3日，我省普通高招本科二批录取工作顺利结束，共录取新生197664人(文科60055人，理科137609人)。此前，我省本科提前批录取新生94444人，本科一批录取新生96958人，国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划共录取10845人。本科二批是本科层次招生院校数和招生规模最大的一个批次，本科二批录取结束后，今年我省本科层次招生工作全部完成。

　　之前打算复读就没报志愿的考生，现在不想复读了，还有机会参加今年高招录取吗？

　　答：可考虑参加征集志愿。目前，我省今年高招还有两次征集志愿，分别是：9月6日8时至18时，专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科征集志愿；9月12日8时至18时，高职高专批征集志愿。

　　征集志愿开始前，考生可登录省招办官网(www.heao.gov.cn)查看征集志愿高校、专业、要求等；登录学校官网，查看所报学校的招生章程，看收费是否在可承担范围内，根据自己实际情况填报征集志愿。征集志愿投档后，计划缺额和新增计划会再次征集志愿。

　　需要提醒考生的是，填报征集志愿前，一定要看清楚，填报自己真正想上的学校。若被录取，不入学实际就读等造成招生计划浪费，下一年报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次，允许其填报志愿的学校数不超过2个。考生履行志愿约定情况将如实记入其个人电子档案，在普通高招录取中向高校提供，高校可以作为对考生品德衡量的依据。

　　关于高招，如果您有问题，可通过以下方式联系我们：

　　一、留言咨询

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[ 责任编辑：马佳佳]
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