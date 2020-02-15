中建七局安装工程公司：共建“清风灶” 倡树节俭文明风

3日，在洛阳格润明珠花园项目部，高新区党建工作部组织处和中建七局安装工程有限公司共同举行“厉行节俭、杜绝浪费”倡议活动暨“清风灶”揭牌仪式。

3日，在洛阳格润明珠花园项目部，高新区党建工作部组织处和中建七局安装工程有限公司共同举行“厉行节俭、杜绝浪费”倡议活动暨“清风灶”揭牌仪式。

揭牌仪式上，在高新区党建工作部组织处有关负责人的见证下，中建七局安装工程有限公司洛阳格润明珠花园项目部成立了厉行节俭专项监督小组和“清风突击队”。

中建七局安装工程有限公司党委副书记、工会主席卢来运说，近期，该公司组织开展了“节约粮食、杜绝浪费”文明用餐活动，号召全体员工践行“光盘”行动。如今，公司所属各单位食堂随处可见“珍惜粮食”的宣传海报和标语，并根据员工喜好制定菜单；推出小馒头、小包子、半份菜、小份饭制度，切实减少浪费。为激发员工热情，公司还开展了“光盘集卡兑奖”活动，凡践行“光盘”行动一周的，可兑换购物券或精美礼品。如今，人人争当“光盘”行动践行者。

该公司将把“清风灶”作为推进党风廉政建设工作的一项重要举措，通过党建引领团建，充分发挥基层党组织的政治优势与监督职能，时刻提醒全体人员“学党史、寻初心、养廉心”；引导公司全体人员按照节俭原则，自觉选择在“廉洁餐厅”用餐，杜绝铺张浪费。此次成立的专项监督小组和“清风突击队”将切实履行监管职责，提倡节约用餐，整治浪费之风，确保全体人员严格落实各项节约措施；指导和监督每位员工少量多次、按需取餐，抵制“舌尖上的浪费”。(记者 孟山 通讯员 杨琛意)