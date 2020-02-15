洛阳老城区：凝聚青春力量 共创文明城市

“现在我们的生活环境变得越来越好了，乱丢垃圾的少了，随意遛狗的也没有了，小区里经常有青年志愿者上门服务，帮我们解决了不少问题！”近日，家住九都路305号院的王巨华老人感慨地说。

志愿者们规范停车秩序

“现在我们的生活环境变得越来越好了，乱丢垃圾的少了，随意遛狗的也没有了，小区里经常有青年志愿者上门服务，帮我们解决了不少问题！”近日，家住九都路305号院的王巨华老人感慨地说。

长期以来，老城区持续发挥青年志愿者等各阶层人士在城市建设、社区治理中的生力军和突击队作用，助力全市经济发展、社会稳定。最近一段时间，老城区各级团组织、新的社会阶层人士积极组织志愿者们走上街头、深入小区对不文明行为进行劝导，宣传文明知识，持续提高居民对创建工作的知晓率、参与率、支持率，掀起文明创建新高潮。

共青团老城区委积极发动青年志愿者，当好创建“宣传员”，宣传开展爱国卫生运动、创建工作，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，引导居民增强荣誉感、归属感，积极投身文明城市创建；当好民情“调研员”，采取发放《市民文明手册》、开展问卷调查等形式，深入住户家庭，了解生活状况，解决实际困难；当好矛盾“调解员”，协助商贩商户解决沉积矛盾，协调走访住户解决家庭矛盾，帮助化解邻里纠纷，密切干群关系，维护社会和谐稳定；当好民生“服务员”，帮助解决环境整治、创业就业、孤寡老人等群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题；当好文明“督导员”，对不良习惯、不文明行为，采取适当的方式予以劝导，切实提高居民文明素养，自觉养成文明习惯。

老城区还积极发挥新的社会阶层人士联谊会组织优势，动员全区新的社会阶层人士扛起使命担当，从自身做起，积极参与文明城市创建工作。老城区新的社会阶层人士联谊会广泛动员，分工合作，投身于街头宣传和志愿服务工作，宣传禁止飞线充电、文明养犬、禁止楼道摆放杂物等文明知识；精心组织好洛邑古城、古都科创园和天心文化产业园等省、市新的社会阶层人士统战创新实践基地及农批市场的文明城市创建工作，并发挥自身专业优势积极组织该区传统美食文化协会开展工作，为创建全国文明城市出一份力。

老城区相关负责人介绍，下一步，老城区将继续发动广大青年和新的社会阶层人士参与创建工作，不断用文明创建提升城市品位，切实增强群众的获得感、幸福感和满意度。(记者 李冰 通讯员 乔峰 赵帅帅 文/图)