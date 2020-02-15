洛阳：深化“六清”行动 坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官战

4日下午，全市扫黑除恶专项斗争第六次领导小组专题会议召开，聚焦专项斗争“六清”行动，通报有关情况，部署重点工作。

4日下午，全市扫黑除恶专项斗争第六次领导小组专题会议召开，聚焦专项斗争“六清”行动，通报有关情况，部署重点工作。

市委常委、政法委书记娄会峰强调，各县(市)区和成员单位要对标中央、省委、市委有关部署要求，保持清醒头脑，紧盯短板弱项，深化“六清”行动，推进长效常治，坚决打赢扫黑除恶收官“洛阳战役”。要严格管理，规范程序，强力推进“线索清仓”；综合施策，精准发力，确保实现“逃犯清零”；凝聚合力，集中攻坚，推动“案件清结”提质增效；夯实责任，较真碰硬，确保“伞网清除”见底见效；倒排工期，加快进度，确保案件办理与“黑财清底”同步推进；完善机制，督促整改，不断提升“三书一函”办理成效，确保“行业清源”专项整治取得实效。要坚持目标导向，压实政治责任，加强督导考评，高质量完成扫黑除恶收官之年各项任务，向党和人民交上满意答卷。

市领导李保兴、曲海滨、吴志军参加会议。(记者 申利超 通讯员 周成兵)