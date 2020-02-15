洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：深化“六清”行动 坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-05 08:26

　　4日下午，全市扫黑除恶专项斗争第六次领导小组专题会议召开，聚焦专项斗争“六清”行动，通报有关情况，部署重点工作。

　　市委常委、政法委书记娄会峰强调，各县(市)区和成员单位要对标中央、省委、市委有关部署要求，保持清醒头脑，紧盯短板弱项，深化“六清”行动，推进长效常治，坚决打赢扫黑除恶收官“洛阳战役”。要严格管理，规范程序，强力推进“线索清仓”；综合施策，精准发力，确保实现“逃犯清零”；凝聚合力，集中攻坚，推动“案件清结”提质增效；夯实责任，较真碰硬，确保“伞网清除”见底见效；倒排工期，加快进度，确保案件办理与“黑财清底”同步推进；完善机制，督促整改，不断提升“三书一函”办理成效，确保“行业清源”专项整治取得实效。要坚持目标导向，压实政治责任，加强督导考评，高质量完成扫黑除恶收官之年各项任务，向党和人民交上满意答卷。

　　市领导李保兴、曲海滨、吴志军参加会议。(记者 申利超 通讯员 周成兵)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2020年央视中秋晚会缘何落户洛阳？
  • 洛阳市中心医院新增两个院区
  • 厉害了！又一部央视大型纪录片在洛阳开机
  • 今晚，洛阳博物馆邀您来打卡
  • 九州池何时能纳入洛阳旅游年票使用范...
  • 二里头文化：总结“古国时代” 开启华...
  • 孟津村民司庆峰：“司大胆”的“无本...
  • “2020年上半年城市GDP百强榜”出炉 ...
  • 洛阳拥有国家级、省级、市级重点实验...
  • 郭长华：坚持以人民为中心 激发为民工...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月3日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳湛蓝天空点缀“棉...
    洛阳增加和亮化体育场...
    洛浦公园沿乐道建起多...
    【高清图集】洛阳首条...
    精彩热帖

    秋高气爽天真蓝

    花之梦

    开元湖公园夜景

    徒步穿越箭眼山
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605