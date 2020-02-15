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洛阳市农村乱占耕地建房问题整治工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-05 08:26

　　4日，全市农村乱占耕地建房问题整治工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记重要批示指示精神，认真落实中央和省部署要求，对我市整治工作进行动员部署。

　　市长刘宛康在讲话中指出，整治农村乱占耕地建房问题，是维护粮食安全的基础保障，是必须扛实抓牢的重大政治任务。各级各部门要提升政治站位，切实增强责任感紧迫感，毫不动摇坚守耕地保护红线，把开展整治作为为民解难题、办实事的重要抓手，确保取得扎实成效。

　　刘宛康强调，整治工作要按照“坚决遏制增量、分类处置存量、把握整治重点、积极稳妥推进”原则，有力有序有效推动落实。要立行立改坚决遏制增量，严格执行“八不准”，以“零容忍”的态度严查严管新增问题。要全面摸排精准掌握底数，建立分类清晰、要素完整、内容准确的工作台账。要稳妥有序分类处置存量，科学制订方案，注重方式方法，依法依规整治，确保按期高质量完成任务，不留后遗症。要完善常态长效机制，认真落实政策，坚持规划引领，盘活现有土地，保障好农民合理建房用地需求。各级各部门要加强组织领导，压紧压实责任，赢得群众理解支持，坚决打好农村乱占耕地建房清理整治这场硬仗。

　　市领导魏建平、王军、曲海滨参加会议。市自然资源和规划局、市农业农村局、市纪委监委、市中级人民法院作了发言。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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