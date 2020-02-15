洛阳部分市领导参加城市清洁集中行动

4日，部分市领导分赴重点路段、老旧小区、城市游园等区域参加并督导城市清洁集中行动，与基层干部、社区志愿者、社区群众等共同劳动，清洁美化家园，扮靓城市形象。

4日，部分市领导分赴重点路段、老旧小区、城市游园等区域参加并督导城市清洁集中行动，与基层干部、社区志愿者、社区群众等共同劳动，清洁美化家园，扮靓城市形象。

伊滨区枫叶路沿线建筑工地集中，是市容市貌整治的重点路段。市委副书记赵会生来到这里和志愿者们沿路捡拾垃圾、清理杂草，以实际行动扮靓城市环境。在劳动中，赵会生不时与志愿者们亲切交流，鼓励大家倡导和践行文明健康绿色环保的生活方式，从我做起，从小事做起，为文明城市创建助力添彩。他指出，开展城市清洁集中行动，是巩固全国文明城市、提升副中心城市品质的内在要求，也是增强人民群众获得感、幸福感的重要体现。要进一步提升政治站位，坚持问题导向，全面彻底排查，扎实做好农贸市场、背街小巷、老旧小区、建筑工地、施工围挡等重点区域整治，确保按标准按时限不折不扣整改到位，真正让人民群众在文明城市创建中得到实惠、看到变化。要广泛宣传发动，倡树文明新风，养成良好习惯，凝聚全社会参与支持城市清洁和文明创建的强大正能量。

市人大常委会主任吴中阳来到涧西区世纪华阳小游园参与道路清扫和绿化带清理。大家捡烟头、扫纸屑、拾垃圾，热情高涨，干劲十足。吴中阳强调，要提升思想认识、正视问题差距，常态化开展城市清洁集中行动，加快补齐城市环境短板弱项，全面提升文明城市创建水平。要把爱国卫生运动、大气污染防治和城市清洁集中行动结合起来，有序提高小区管理物业化、街面管理网格化、市场管理规范化、路面清扫机械化水平，为群众营造整洁有序、生态宜居的城市环境。党员干部要带头参与志愿服务活动，带动广大群众行动起来扮靓家园，形成人人参与、共建共享的良好格局。

当日下午，市领导娄会峰、王琰君、陈淑欣、何伟、魏建平、王飞、李保国等分别前往分包城市区街道、社区、游园等地参加城市清洁集中行动。(记者 赵硕 王子君)