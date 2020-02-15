洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳部分市领导参加城市清洁集中行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-05 08:26

　　4日，部分市领导分赴重点路段、老旧小区、城市游园等区域参加并督导城市清洁集中行动，与基层干部、社区志愿者、社区群众等共同劳动，清洁美化家园，扮靓城市形象。

　　伊滨区枫叶路沿线建筑工地集中，是市容市貌整治的重点路段。市委副书记赵会生来到这里和志愿者们沿路捡拾垃圾、清理杂草，以实际行动扮靓城市环境。在劳动中，赵会生不时与志愿者们亲切交流，鼓励大家倡导和践行文明健康绿色环保的生活方式，从我做起，从小事做起，为文明城市创建助力添彩。他指出，开展城市清洁集中行动，是巩固全国文明城市、提升副中心城市品质的内在要求，也是增强人民群众获得感、幸福感的重要体现。要进一步提升政治站位，坚持问题导向，全面彻底排查，扎实做好农贸市场、背街小巷、老旧小区、建筑工地、施工围挡等重点区域整治，确保按标准按时限不折不扣整改到位，真正让人民群众在文明城市创建中得到实惠、看到变化。要广泛宣传发动，倡树文明新风，养成良好习惯，凝聚全社会参与支持城市清洁和文明创建的强大正能量。

　　市人大常委会主任吴中阳来到涧西区世纪华阳小游园参与道路清扫和绿化带清理。大家捡烟头、扫纸屑、拾垃圾，热情高涨，干劲十足。吴中阳强调，要提升思想认识、正视问题差距，常态化开展城市清洁集中行动，加快补齐城市环境短板弱项，全面提升文明城市创建水平。要把爱国卫生运动、大气污染防治和城市清洁集中行动结合起来，有序提高小区管理物业化、街面管理网格化、市场管理规范化、路面清扫机械化水平，为群众营造整洁有序、生态宜居的城市环境。党员干部要带头参与志愿服务活动，带动广大群众行动起来扮靓家园，形成人人参与、共建共享的良好格局。

　　当日下午，市领导娄会峰、王琰君、陈淑欣、何伟、魏建平、王飞、李保国等分别前往分包城市区街道、社区、游园等地参加城市清洁集中行动。(记者 赵硕 王子君)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2020年央视中秋晚会缘何落户洛阳？
  • 洛阳市中心医院新增两个院区
  • 厉害了！又一部央视大型纪录片在洛阳开机
  • 今晚，洛阳博物馆邀您来打卡
  • 九州池何时能纳入洛阳旅游年票使用范...
  • 二里头文化：总结“古国时代” 开启华...
  • 孟津村民司庆峰：“司大胆”的“无本...
  • “2020年上半年城市GDP百强榜”出炉 ...
  • 洛阳拥有国家级、省级、市级重点实验...
  • 郭长华：坚持以人民为中心 激发为民工...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月3日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳湛蓝天空点缀“棉...
    洛阳增加和亮化体育场...
    洛浦公园沿乐道建起多...
    【高清图集】洛阳首条...
    精彩热帖

    秋高气爽天真蓝

    花之梦

    开元湖公园夜景

    徒步穿越箭眼山
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605