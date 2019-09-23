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在古今辉映中抵达远方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-09-05 08:27

　　齐聚洛阳城，共看明月升，同叙家国情！

　　昨天，CCTV-4官方微博正式宣布，2020年央视中秋晚会落户古都洛阳，并代洛阳向世界发出邀请。消息一出，不仅一时间刷爆网络，更令洛阳人心潮澎湃。当圆梦小康的历史节点与追梦远方的崭新征程交汇，当中秋节与国庆节跨越19年后再相逢，洛阳与中秋晚会的浪漫牵手，无疑就多了一些特殊的含义，也给了人们满怀的期待。

　　中秋，不仅仅是轮满月。从“天涯共此时”的祈愿，到“千里共婵娟”的抒怀，这些流传千古的诗篇里，哪里只是月色温柔？它所承载的，终究是萦绕在中国人心头的家国情怀；它所照亮的，终究是人们对美好生活的永恒向往。就像央视所定义的那样，中秋晚会落户洛阳，这是传统中秋佳节的亲情思念与中华文明发祥地的中原文化相逢，对集中展示中华民族传统文化的根基与血脉，彰显民族文化的自信及对华夏文明寻根溯源都有重要的象征意义。

　　临黄河而知中国，临河洛而知华夏。诚如人们在央视最新推介的洛阳宣传片中所见，山融于水、诗融于文、业融于城、古今融于洛阳，诗意地描绘出一个“古今辉映、诗和远方”的洛阳。而这，绝不只是电视宣传片中的艺术呈现，更是扎根于洛阳人内心的真实感受。近年，洛阳以保护传承弘扬黄河文化为主线，靠规划管控保护固态、用载体节会传承活态、促文旅融合发展业态，加快构建文化传承创新体系，推动文化旅游实现“三个转变”，致力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。一路走来，隋唐洛阳城国家历史文化公园、“东方博物馆之都”等一批重点项目顺利实施，二里头夏都遗址博物馆、九洲池、洛邑古城等一批文化地标建成开放，洛阳文化软实力持续提升，城市气质得以涵养，城市名片擦得更亮。

　　看得见多远的过去，就能走得向多远的未来。上下五千年，源远流长、底蕴深厚，洛阳之“古”是光辉灿烂、光彩照人的；与共和国同行、与新时代共进，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，洛阳之“今”是更加美好、无限光明的。今天，以隋唐洛阳城应天门为背景，通过古和今的辉映、虚与实的转换，在央视中秋晚会一贯的唯美浪漫风格下，对每个节目进行个性化包装和形态创新，这不只是要将一场融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋晚会呈现给观众，更是将一个古今辉映、诗和远方的洛阳，一个向上生长、执着昂扬的洛阳呈现给世人。

　　圆梦与追梦的相遇，总是能激发震撼人心的力量。站在决胜全面小康的历史节点，跟随着民族复兴的时代步伐，向往着人民的向往，努力奔跑全力追梦，把洛阳优秀传统文化更好地熔铸于“中国精神、中国价值、中国力量”，并从中汲取丰厚的滋养，洛阳就一定能在古今辉映中抵达更加美好的远方！(洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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