“2020年上半年城市GDP百强榜”出炉　洛阳居全国第43位

日前，21数据新闻实验室汇总整理各地上半年经济数据，公布“2020年上半年城市GDP百强榜”，洛阳上半年以2370亿元的GDP总量，在百强榜上居全国城市第43位。

日前，21数据新闻实验室汇总整理各地上半年经济数据，公布“2020年上半年城市GDP百强榜”，洛阳上半年以2370亿元的GDP总量，在百强榜上居全国城市第43位。

今年上半年，洛阳市GDP为2370亿元，同比增长0.5%，增速居全省第1位，GDP总量在“2020年上半年城市GDP百强榜”上居第43位。2019年，全市GDP总量在全国地级及以上城市排名中居第45位。

上半年，我市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实施“五提”行动，狠抓各项政策举措落实落地，生产需求持续改善，主要指标增速持续回升，经济运行稳步向好，实现了“出谷转正稳增稳升”的预期目标。

从“三次产业”看供给，生产整体好转——

端牢农业“饭碗”。我市根据春季农业生产需要，利用电视、广播、农村大喇叭等多种手段，对农民春耕生产开展无接触在线培训、在线指导、在线答疑，积极引导群众错时错峰下田，不误农时开展春耕备耕。上半年，全市夏粮总产量121.7万吨，同比增长10.2%。

增强工业支撑。我市深入开展“联企入企惠企助企”活动，抓政策落实、抓要素保障、抓产销对接，尽心尽力为企业排忧解难。上半年，全市规模以上工业增加值同比增长0.8%，增速高于全省0.2个百分点。

推稳服务业“购物车”。随着餐饮、旅游、商业等服务业各领域有序复工复产，上半年，全市服务业增加值同比增长1.3%，比第一季度回升3.5个百分点。

从“三驾马车”看需求，市场快速回补——

投资看韧性。我市坚持把扩大合理有效投资作为对冲经济下行压力见效最快、带动最强的重要抓手，着力稳投资、稳预期。上半年，全市固定资产投资同比增长2.8%，增速高于全省0.2个百分点。其中，第一产业投资同比增长30.1%，第二产业投资同比增长1.8%，第三产业投资同比增长0.5%。

消费看潜力。我市出台了一揽子促消费政策，为市民送来了“真金白银”优惠，并推出“古都夜八点”等活动，催生了消费新热点。第二季度，全市社会消费品零售总额同比增长0.2%，比第一季度回升21.8个百分点。

外贸看活力。我市出台支持外贸外资外经企业稳定发展的若干措施，并通过建立重点“三外”企业“白名单”制度，在援企稳岗、企业融资、涉外法律服务方面强化保障。我市上半年实现外贸进出口总额69.8亿元。其中，出口额57.9亿元，总量居全省第2；进口额11.9亿元，同比增长6.1%。

今年以来，我市全面强化稳就业举措，做好农民工返岗就业、线上招聘、援企稳岗等重点工作，民生指标持续向好。

居民消费价格涨幅回落。上半年，全市居民消费价格同比上涨4.0%，涨幅比第一季度回落1.2个百分点。

就业形势总体稳定。上半年，全市新增城镇就业6.4万人，失业人员实现再就业1.04万人，就业困难人员实现就业0.52万人，分别完成年度目标任务的66.3%、58.8%和86.7%。(记者 戚帅华)