洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全民参与，洛阳掀起城市清洁行动新高潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-04 20:51

　　今日下午，洛阳市文明办、洛阳市创建办牵头，会同洛阳市直有关部门，在各县(市)区开展以“全民参与 掀起城市清洁行动新高潮”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。

　　在行动中，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等17万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车3327余台次，清洗主次干道320余条、背街小巷393余条，对1630个小区、38个城乡接合部、1788个村镇、35个农贸市场进行了集中清洁，共清运垃圾2110余吨。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚首波明星阵容公布 鹿晗李宇春...
  • 官宣！2020年中央广播电视总台中秋晚...
  • 2020年央视中秋晚会缘何落户洛阳？
  • 本学期起洛阳恢复收取中小学生作业本...
  • 洛阳市中心医院新增两个院区
  • 厉害了！又一部央视大型纪录片在洛阳开机
  • 洛阳实施国企改革三年行动 以持续深化...
  • 刘宛康主持召开2020洛阳河洛文化旅游...
  • 官宣！2020央视中秋晚会落户洛阳
  • 今晚，洛阳博物馆邀您来打卡
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月3日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳湛蓝天空点缀“棉...
    洛浦公园沿乐道建起多...
    【高清图集】洛阳首条...
    洛阳增加和亮化体育场...
    精彩热帖

    车模

    蓝天白云洛城美

    瀍壑朱樱

    初秋风姿
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605