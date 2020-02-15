全民参与，洛阳掀起城市清洁行动新高潮

今日下午，洛阳市文明办、洛阳市创建办牵头，会同洛阳市直有关部门，在各县(市)区开展以“全民参与 掀起城市清洁行动新高潮”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。

今日下午，洛阳市文明办、洛阳市创建办牵头，会同洛阳市直有关部门，在各县(市)区开展以“全民参与 掀起城市清洁行动新高潮”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。

在行动中，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等17万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车3327余台次，清洗主次干道320余条、背街小巷393余条，对1630个小区、38个城乡接合部、1788个村镇、35个农贸市场进行了集中清洁，共清运垃圾2110余吨。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 文/图）