快讯！选举结果出炉 市妇联新一届班子亮相

今日下午，洛阳市妇女第十四次代表大会胜利闭幕。当日下午举行的市妇联第十四届执行委员会第一次全体会议，选举产生了市妇联第十四届执行委员会主席、副主席和常务委员。

今日下午，洛阳市妇女第十四次代表大会胜利闭幕。当日下午举行的市妇联第十四届执行委员会第一次全体会议，选举产生了市妇联第十四届执行委员会主席、副主席和常务委员。 今日下午，洛阳市妇女第十四次代表大会胜利闭幕。 当日下午举行的市妇联第十四届执行委员会第一次全体会议，选举产生了市妇联第十四届执行委员会主席、副主席和常务委员。名单如下： 主席： 刘向平 副主席： 马惠敏 孙坤 褚红 朱丹(挂) 许文(兼) 郑凤玲(兼) 吕妙霞(兼) 李青青(兼) 孙世贤(兼) 常务委员：(9名，按姓氏笔画排序) 马红菊 王琼 王建华 沈继莹 袁晓梅 郭珈宜 郭俊惠 潘倩 潘小敏 （洛报融媒记者 白云飞 通讯员 杨珂）