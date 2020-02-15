快讯！选举结果出炉 市妇联新一届班子亮相

今日下午，洛阳市妇女第十四次代表大会胜利闭幕。当日下午举行的市妇联第十四届执行委员会第一次全体会议，选举产生了市妇联第十四届执行委员会主席、副主席和常务委员。
今日下午，洛阳市妇女第十四次代表大会胜利闭幕。
当日下午举行的市妇联第十四届执行委员会第一次全体会议，选举产生了市妇联第十四届执行委员会主席、副主席和常务委员。名单如下：
主席：
刘向平
副主席：
马惠敏 孙坤 褚红
朱丹(挂) 许文(兼) 郑凤玲(兼)
吕妙霞(兼) 李青青(兼) 孙世贤(兼)
常务委员：(9名，按姓氏笔画排序)
马红菊 王琼 王建华
沈继莹 袁晓梅 郭珈宜
郭俊惠 潘倩 潘小敏
（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 杨珂）
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