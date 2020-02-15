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洛阳市妇女第十四次代表大会召开 李亚、郜秀菊、刘宛康等出席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-04 19:45

　　奋进新时代，巾帼更出彩。今日，洛阳市妇女第十四次代表大会在市会议中心隆重开幕。

　　市委书记李亚，省妇联党组书记、主席郜秀菊，市领导刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等出席会议。

　　9时许，大会在庄严的国歌声中开幕。少年儿童代表向大会献词，热忱讴歌新时代妇女的奉献担当，充分表达赞美之情和崇高敬意。

　　郜秀菊代表省妇联对大会召开表示祝贺，对洛阳妇女事业和妇联工作给予充分肯定。她指出，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话跟党走。要主动担当作为，继承优秀传统、弘扬时代新风，踊跃投身经济社会建设主战场，以行动建功新时代，以奋斗创造美好生活。要倾情关爱服务，依法维护妇女儿童合法权益，切实增强妇女群众获得感幸福感安全感。要坚持党建带妇建，坚持问题导向，以更大力度更实举措把妇联改革推向纵深，不断开创洛阳妇女事业新局面，谱写更加出彩的巾帼华章。

　　市委副书记赵会生代表市委、市人大常委会、市政府、市政协向大会召开表示祝贺，向全体代表并通过她们向全市广大妇女和妇女工作者致以诚挚问候。他指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终心系广大妇女群众，对妇女事业和妇联工作作出一系列重要论述，为我们指明了前进方向、提供了根本遵循。希望广大妇女勇担时代重任、奉献巾帼之力，在加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的伟大实践中展现巾帼风采。要坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠诚践行者；要积极投身改革发展伟大实践，做推动洛阳转型发展高质量发展的时代奋斗者；要更好担负起家庭文明建设的重任，做社会主义文明新风尚的积极倡导者。各级妇联组织要坚持党的领导，围绕中心服务大局，深化妇联改革，大抓基层基础，加强自身建设，努力当好妇女信得过、靠得住、离不开的娘家人。各级党委政府要加强和改进对妇联工作的领导，支持妇联组织依法依章程创造性开展工作。全社会要更加尊重妇女、关心支持妇女事业，为广大妇女全面发展营造更加有利的环境。

　　大会听取和审议了市妇联第十三届执行委员会报告，选举产生了洛阳市妇联第十四届执行委员会。市总工会代表群团组织致贺词。来自全市各条战线的300余名妇女代表等参加大会。（洛报融媒记者 白云飞）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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