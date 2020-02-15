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洛阳“99公益日”活动即将启动 期待您的参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-04 18:31

　　只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。

　　明天是“中华慈善日”，洛阳许多爱心人士经常会捐献爱心，关爱弱势群体。7日起，洛阳市2020年“99公益日”活动启动，该活动由市民政局、市网信办、市慈善总会共同倡议，请您积极参与。

　　“99公益日”是全国性大型慈善公益捐赠活动，活动时间为每年的9月7日、8日、9日三天，腾讯公司每天配捐1亿元。每天上午9点开始，凡申请批准参与“99公益日”活动的慈善项目在此期间将有机会得到腾讯的配捐。

　　洛报融媒记者从相关部门获悉，我市充分利用腾讯公益募捐平台，开展“99公益日”活动，汇聚各方慈善力量，筹集更多社会资金，投入我市脱贫攻坚、乡村振兴、大病救助、助老助孤、助残助学、关爱留守儿童、帮扶军人家庭等项目。

　　今年，洛阳市慈善总会在河南省慈善总会的指导下，将“扶危济困惠民生”“洛慈公益 集善乐捐”两个慈善项目参与到“99公益日”活动中。

　　7日、8日、9日三天，每天上午9点开始，您向洛阳市慈善总会相关慈善项目捐款，可获得腾讯公司的配捐，每人每天捐赠次数不限，有效捐款金额最低为1元，将有机会随机获得腾讯配捐额，每人每天最高可获得腾讯配捐的总额度为999元。

　　本活动以洛阳市慈善总会为执行机构，扫描下方二维码即可参与捐款。捐款金额累计超过100元以上的爱心人士和企业可凭捐款记录截屏开具公益事业捐赠统一票据，捐赠人或企业按国家相关税收规定可享受所得税税前扣除。（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 王琪 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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