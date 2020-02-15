厉害了！又一部央视大型纪录片在洛阳开机

3日上午，中央电视台大型纪录片《千唐志斋》开机仪式在新安县千唐志斋博物馆举行。

3日上午，中央电视台大型纪录片《千唐志斋》开机仪式在新安县千唐志斋博物馆举行。

千唐志斋博物馆是我国唯一的墓志铭博物馆，馆内共藏墓志石刻2000余品，其中唐代墓志数量居多。这些唐代墓志最早起于贞观元年(公元627年)，最晚止于天佑四年(公元907年)，几乎涵盖了唐近三百年的各个时期，人们既能从中获取有关唐代翰墨文章书法艺术的宝贵资料，也能将其作为了解和补充历史的实物证据。

据介绍，《千唐志斋》大型纪录片共分五集，单集时长30分钟，将是国内第一部以墓志作为主体线索，探寻黄河文化、唐代历史及书法艺术的纪录片。

该纪录片预计将于明年4月拍摄制作完成，并在中央电视台相关频道播出。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）