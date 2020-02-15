洛阳市中心医院新增两个院区

今日，洛报融媒记者从洛阳市中心医院获悉，中国空空导弹研究院职工医院挂牌成为该院新院区。
今日，洛报融媒记者从洛阳市中心医院获悉，中国空空导弹研究院职工医院挂牌成为该院新院区。
中国空空导弹研究院职工医院共有两家，即〇一四医院、二〇二医院，它们分别为一级甲等和二级乙等医院。接受洛阳市中心医院管理后，两家医院分别成为洛阳市中心医院的凯旋院区和西苑院区，与洛阳市中心医院形成人、财、物统一管理的紧密型医疗联合体。
洛阳市卫健委相关负责人表示，此举是落实《洛阳市推进医疗联合体建设和深化分级诊疗实施方案(试行)》文件要求做出的有益尝试。两家医院成为洛阳市中心医院分院区后，将有利于调整优化区域医疗资源结构布局，促进优质医疗资源向基层下沉。
洛阳市中心医院相关负责人介绍，该院将积极推动医疗资源上下贯通实现双向转诊，形成“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的新格局。今后，居民在这两个院区看病，可以享受到更加优质便捷的医疗服务，节省就医时间，降低就医成本。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 高鸽)
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