龚利姣、李雅霄：夯实人才基石 助力打造洛阳都市圈

习近平总书记在《习近平谈治国理政》第三卷中指出，人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。洛阳要以规划建设洛阳都市圈为契机，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。

习近平总书记在《习近平谈治国理政》第三卷中指出，人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。洛阳要以规划建设洛阳都市圈为契机，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。人才是区域发展和城市创新的中坚力量，人才集聚能够促进都市圈中心城市发展。打造洛阳都市圈，核心在人才，关键在人才，重点要做好以下工作。

一是坚持党委领导、政府主导，完善人才工作领导体系。发挥“党管人才”的制度优势，构建高端引领、整体开发、梯次衔接的人才结构。完善党管人才机制，创新党管人才方式方法，构建党委领导、政府主导、用人单位和社会力量发挥重要作用的人才工作新格局。压实党管人才工作责任，分层次制订人才发展规划，进一步健全完善人才投入、引进、配置、流动、培养、评价等配套政策，树立重质量、重服务、重效益的工作导向，重点跟踪指导，层层压实工作责任。

二是树立现代人才资源观，健全人才资源管理体系与共享机制。明确政府、企业、高校、科研院所与社会组织在人才管理运行机制中的职责与角色定位，通过整合、完善都市圈内的人才共享网络，健全完善人才数据库与人才需求库，促进人才与用人单位精准对接。进一步完善人才引进、培养、使用和激励机制，制定出台一些针对性强的专项政策措施，吸引高端人才来洛创业就业，为洛阳都市圈经济社会全面发展提供人才支撑。建立人才联合引进、联合培养、联合开发体制机制，实现都市圈内人才政策互容、人才流动自由、人才资源共享。构建一体化人才政策链，破除人才流动中的区域壁垒、行业壁垒和政策壁垒，通过区域人才资源的整合，建立更加开放灵活的人才政策体系，提高人才工作的效率和效益。

三是扩展人才发展空间，优化人才扎根环境。洛阳要以都市圈建设为契机，多渠道吸引高校毕业生和各类人才到洛阳就业创业，构建立体化的人才发展空间。加大人才工作专项投入力度，引导社会资源加大对人才创新创业的投入力度，增加人才资源的教育投资。落实税收优惠政策，推进国家大学科技园、自贸区、自创区等创新创业税收优惠政策。支持和鼓励人才前往国内外有关领域交流学习，扩展人才的工作视野，为人才发展创造更多机会。加大优秀人才宣传力度，各级各部门定期组织形式多样的人才业绩宣传活动，在全社会营造更加重视人才，有效发挥人才作用的环境氛围。

四是完善人才配套服务，营造更好的人才工作生活环境。建立人才服务绿色通道，为人才提供专人跟踪服务。完善人才在住房、医疗、子女入学、配偶就业等方面的配套措施。针对高校毕业生和高层次人才，完善人才保护措施，出台更加具体的货币化生活保障政策，加大人才政策的执行力度，让人才放心工作。加强政产学研合作平台等建设，集聚各类人才，形成“人尽其才，物尽其用”的社会氛围，为人才提供更好的工作和生活环境。

人才资源是一个国家或地区经济社会发展最重要的战略资源，是区域竞争力的决定性因素。洛阳必须有效吸引、留住、开发、配置所需要的人才资源，提升洛阳人才环境竞争力，促进洛阳经济社会快速发展，进而辐射整个都市圈，带动区域大发展，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。(龚利姣、李雅霄 作者单位：洛阳市社会科学院)