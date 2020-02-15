洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

龚利姣、李雅霄：夯实人才基石 助力打造洛阳都市圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-04 09:52

　　习近平总书记在《习近平谈治国理政》第三卷中指出，人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。洛阳要以规划建设洛阳都市圈为契机，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。人才是区域发展和城市创新的中坚力量，人才集聚能够促进都市圈中心城市发展。打造洛阳都市圈，核心在人才，关键在人才，重点要做好以下工作。

　　一是坚持党委领导、政府主导，完善人才工作领导体系。发挥“党管人才”的制度优势，构建高端引领、整体开发、梯次衔接的人才结构。完善党管人才机制，创新党管人才方式方法，构建党委领导、政府主导、用人单位和社会力量发挥重要作用的人才工作新格局。压实党管人才工作责任，分层次制订人才发展规划，进一步健全完善人才投入、引进、配置、流动、培养、评价等配套政策，树立重质量、重服务、重效益的工作导向，重点跟踪指导，层层压实工作责任。

　　二是树立现代人才资源观，健全人才资源管理体系与共享机制。明确政府、企业、高校、科研院所与社会组织在人才管理运行机制中的职责与角色定位，通过整合、完善都市圈内的人才共享网络，健全完善人才数据库与人才需求库，促进人才与用人单位精准对接。进一步完善人才引进、培养、使用和激励机制，制定出台一些针对性强的专项政策措施，吸引高端人才来洛创业就业，为洛阳都市圈经济社会全面发展提供人才支撑。建立人才联合引进、联合培养、联合开发体制机制，实现都市圈内人才政策互容、人才流动自由、人才资源共享。构建一体化人才政策链，破除人才流动中的区域壁垒、行业壁垒和政策壁垒，通过区域人才资源的整合，建立更加开放灵活的人才政策体系，提高人才工作的效率和效益。

　　三是扩展人才发展空间，优化人才扎根环境。洛阳要以都市圈建设为契机，多渠道吸引高校毕业生和各类人才到洛阳就业创业，构建立体化的人才发展空间。加大人才工作专项投入力度，引导社会资源加大对人才创新创业的投入力度，增加人才资源的教育投资。落实税收优惠政策，推进国家大学科技园、自贸区、自创区等创新创业税收优惠政策。支持和鼓励人才前往国内外有关领域交流学习，扩展人才的工作视野，为人才发展创造更多机会。加大优秀人才宣传力度，各级各部门定期组织形式多样的人才业绩宣传活动，在全社会营造更加重视人才，有效发挥人才作用的环境氛围。

　　四是完善人才配套服务，营造更好的人才工作生活环境。建立人才服务绿色通道，为人才提供专人跟踪服务。完善人才在住房、医疗、子女入学、配偶就业等方面的配套措施。针对高校毕业生和高层次人才，完善人才保护措施，出台更加具体的货币化生活保障政策，加大人才政策的执行力度，让人才放心工作。加强政产学研合作平台等建设，集聚各类人才，形成“人尽其才，物尽其用”的社会氛围，为人才提供更好的工作和生活环境。

　　人才资源是一个国家或地区经济社会发展最重要的战略资源，是区域竞争力的决定性因素。洛阳必须有效吸引、留住、开发、配置所需要的人才资源，提升洛阳人才环境竞争力，促进洛阳经济社会快速发展，进而辐射整个都市圈，带动区域大发展，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。(龚利姣、李雅霄 作者单位：洛阳市社会科学院)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚首波明星阵容公布 鹿晗李宇春...
  • 【高清图集】洛阳首条空中乐道来了！
  • 洛阳至济源城际公交开通 票价5元
  • 官宣！2020年中央广播电视总台中秋晚...
  • 正式签约！洛济携手打造洛阳都市圈先...
  • 本学期起洛阳恢复收取中小学生作业本...
  • 9月9日，洛阳将再次迎来一次人才集聚...
  • 洛阳机场：航班数量逐步恢复 民航客运...
  • 洛阳湛蓝天空点缀“棉花糖”
  • 6大领域33项举措助推洛阳济源深度融合...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月3日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    新安“引热入洛”主管...
    洛阳瀍河区东关大街改...
    嵩县美丽乡村大王沟
    洛龙区八里堂村：建起...
    精彩热帖

    车模

    蓝天白云洛城美

    瀍壑朱樱

    初秋风姿
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605