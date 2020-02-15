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闫利春：深刻认识坚持和加强党的全面领导的重要意义
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-04 09:51

　　《习近平谈治国理政》第三卷第二个专题对“坚持和加强党的全面领导”的系统论述丰富和发展了马克思主义政党理论，是新时代坚持和加强党的全面领导的根本遵循。结合中共洛阳市委十一届十三次全会精神，能够更好地认识坚持和加强党的全面领导在新的历史起点上的重要意义。

　　坚持和加强党的全面领导，是推进国家治理体系和治理能力现代化的根本保证。习近平总书记明确提出：“在国家治理体系的大棋局中，党中央是坐镇中军帐的‘帅’，车马炮各展其长，一盘棋大局分明。”坚持和加强党的全面领导，保证了国家治理体系和治理能力现代化的方向。中国国家治理体系和治理能力的现代化，不是由外而化，不是因他而化，而是内生的、自化的，是由中国共产党领导优势转化为治理效能而实现的。坚持和加强党的全面领导，保证了国家治理体系和治理能力的科学性。推进国家治理体系和治理能力现代化是一项系统工程，必须由党中央统一设计、科学规划、整体推进。今年以来，洛阳全市上下贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，推动疫情防控取得重大战略成果并不断巩固，推动经济社会发展呈现回稳向好态势并不断拓展，充分彰显了坚持和加强党的全面领导和我国社会主义制度的政治优势。

　　坚持和加强党的全面领导，是面对百年未有之大变局的应变之道。习近平总书记强调：“当今世界正在经历百年未有之大变局，实现中华民族伟大复兴正处于关键时期。越是接近目标，越是形势复杂，越是任务艰巨，越要发挥中国共产党领导的政治优势和中国特色社会主义的制度优势。”世界百年未有之大变局的关键词是“变”，变中有“危”有“机”，变中有不变，坚持和加强党的全面领导，就是以不变应万变的王道。只有坚持和加强党的全面领导，才能在百年未有之大变局中变危为机、转危为安。中共洛阳市委十一届十三次全会强调：“洛阳发展正面临许多重大机遇和有利条件，要在危机中育新机、于变局中开新局。”在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，只有坚持和加强党的全面领导，才能把因疫情形成的倒逼机制变为推进产业转型、动能转换的重要契机。

　　坚持和加强党的全面领导，是推动党的建设新的伟大工程的题中之义。中国共产党自成立之日起，就把党的建设与党对中国革命、社会主义建设和改革开放的全面领导紧密结合起来。中国共产党在领导推动中国社会革命的过程中，坚持与时俱进，不断进行自我革命，以保持自身的先进性与纯洁性。习近平总书记指出，“中国共产党是世界上最大的政党。大就要有大的样子”。中国共产党之大体现在不断进行自我革命的大勇与大智，体现在担当起民族复兴和人民幸福的大志与大仁。中共洛阳市委十一届十三次全会强调：“加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，根本靠党建引领，关键在实干争先。”在新的历史起点上，洛阳的快速发展既是中原出彩的重要篇章，也是中华民族伟大复兴征程中不可或缺的一环，只有坚持和加强党的全面领导，以党的建设培养大德、锻造大能，才能成大业久业。(闫利春 作者为河南科技大学马克思主义学院讲师)
[ 责任编辑：马佳佳]
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