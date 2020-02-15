潘文武：坚定道路自信 推进治理体系和治理能力现代化

通读《习近平谈治国理政》第三卷，关于完善和发展我国国家制度和治理体系的论述占有重要篇幅。

通读《习近平谈治国理政》第三卷，关于完善和发展我国国家制度和治理体系的论述占有重要篇幅。习近平总书记指出，一个国家选择什么样的国家制度和治理体系，是由这个国家的历史文化、社会性质、经济发展水平决定的。在实现国家治理体系和治理能力现代化的问题上，一直有一种舆论认为美欧等西方国家在治理体系和治理能力上有着先进的手段和经验，我们要实现国家治理体系和治理能力现代化就是要西方化。的确，中国实现国家治理体系和治理能力现代化需要研究借鉴西方的国家治理模式和经验，但绝不是要西方化，而是要坚定道路自信，走出一条中国特色的道路。这一问题必须澄清。

一、我们的治理体系和治理能力是建立在中国特色社会主义制度之上的

中国特色社会主义是中国人民在中国共产党的领导下苦苦探索、反复学习比较后所做出的历史选择，最本质特征和最大优势是中国共产党的领导，最根本的表现形式是人民代表大会制度，经济基础是社会主义公有制。而欧美等国家的治理体系和治理能力则是建立在以资本主义私有制为基础的资本主义制度之上的，与他们的所谓多党制、议会制、西方“宪政民主”紧密捆绑在一起，这与我国要实现的治理体系和治理能力现代化有着本质的不同。我们学习借鉴欧美等西方国家在治理体系和治理能力上的一些成功经验和做法，探讨交流符合人类社会发展规律的一些治理思路和模式，绝不是也绝不能照搬照抄复制他们，否则我们就要犯颠覆性错误。

二、我们的治理体系和治理能力现代化的出发点和最终归宿都是为了人民

我国是人民当家做主的社会主义国家，国家的一切权力属于人民，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。实现国家治理体系和治理能力现代化是人民对美好生活向往的应有之义。一切以人民为中心，是我们推进国家治理体系和治理能力现代化的出发点、最终归宿，这是由我国的社会主义性质决定的。而欧美的所谓国家治理现代化则是以资本为中心，建立在金钱资本垄断国家政权基础之上的，当人民利益与资本利益发生矛盾时，所谓国家治理就会毫不犹豫地听命和服从于资本利益。这一点，在这次抗击新冠疫情的斗争中已经充分显现。我们坚持人民至上、生命至上，取得了抗疫斗争的重大战略性成果，整个形势向好发展，赢得了国际社会的普遍赞誉。而欧美等国则乱作一团，他们的所谓国家治理体系和治理能力在疫情面前错乱乏力，这是不争的事实。

三、我们的治理体系和治理能力现代化是在构建人类命运共同体的大格局中推进的

党的十八大以来，习近平总书记提出构建人类命运共同体的重要思想。党的十九大报告指出，中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。构建人类命运共同体是以习近平同志为核心的党中央应对百年未有之大变局，引领世界多极化、经济全球化发展所提供的中国智慧。这与当前某些西方大国肆无忌惮鼓吹单边主义、推行霸凌主义，逆历史潮流而动的卑劣行径形成鲜明对比。中国国家治理体系和治理能力有效支撑人类命运共同体理念，对提高全球治理水平意义重大，将极大提高国际社会的公平正义度，推动世界的和平与发展。习近平总书记向全世界宣布：中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。这是世界负责任大国的一种庄严宣告，它表明，构建人类命运共同体充分显示中国共产党人胸怀世界，放眼全球，勇于担当的宽广胸襟和国际视野。在构建人类命运共同体的大格局中推进国家治理体系和治理能力现代化，是中国智慧、中国道路、中国方案、中国制度优越性先进性和现代化的集中体现，这绝不是所谓西方化所能行得通的。

四、积极探索社会治理的洛阳实践

省委省政府赋予洛阳中原城市群副中心地位，洛阳成为河南发展新的增长极，这决定了我们在社会治理方面必须探索形成洛阳实践。洛阳市作为首批国家市域社会治理现代化试点城市，我们必须坚持党的领导，坚持以人民为中心，坚持系统思维，坚持依法治理，坚持共建共治共享，坚持问题导向，深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，在经济强市、文化繁荣、社区建设、生态文明等方面持续发力，全面提升洛阳社会化、法治化、智能化、专业化水平，形成人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理格局，打造新时代“枫桥经验”的洛阳版。(潘文武 作者为洛阳广播电视大学党委副书记、纪委书记，副教授)