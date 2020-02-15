郭长华：坚持以人民为中心 激发为民工作新活力

坚持以人民为中心是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。这一思想在《习近平谈治国理政》第三卷中得到突显，在中共洛阳市委十一届十三次全会精神中也得到了反映。学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻市委全会精神，就要在具体工作中始终坚持以人民为中心，站稳群众立场，依靠人民、服务人民，以饱满的感情，投入到洛阳副中心城市建设工作中，激发为民工作新活力、新动力。

坚持以人民为中心是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。这一思想在《习近平谈治国理政》第三卷中得到突显，在中共洛阳市委十一届十三次全会精神中也得到了反映。学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻市委全会精神，就要在具体工作中始终坚持以人民为中心，站稳群众立场，依靠人民、服务人民，以饱满的感情，投入到洛阳副中心城市建设工作中，激发为民工作新活力、新动力。

一、坚持为人民谋幸福初心，增强工作的使命感

中国共产党在成立之初就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命。在革命战争时期，无数共产党人抛头颅、洒热血，建立了新中国。新中国成立后，我们党又把大力发展生产力、提高人民的物质和文化生活水平作为人民的根本利益牢记在心，一代代共产党人奋力拼搏，兑现对人民的承诺。以习近平同志为核心的党中央秉承人民至上的治国理政核心理念，“始终同人民想在一起、干在一起”，保持初心不改、壮志不变。我们每一名共产党员和干部都应该心中装着人民，不忘初心、牢记使命，自我加压，在建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎中立足岗位，强化使命担当，努力工作，为洛阳的发展增光添彩。

二、坚持为人民服务宗旨，增强工作的责任感

全心全意为人民服务是中国革命和建设不断走向胜利的法宝。习近平总书记强调，一切国家机关工作人员，无论身居多高的职位，都必须牢记我们的共和国是中华人民共和国，始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。当共产党的“官”，只有一个宗旨，就是造福于民。面对带领十几亿人口的大国实现民族复兴的重任，总书记向人民许下“我将无我，不负人民”的诺言，令人感佩。今天，在洛阳副中心城市建设中，我们每一名党员和干部也都要以舍我其谁的精神勇于担当，扛起责任，积极作为，在继续加强疫情防控的同时，努力做好“六稳”“六保”工作，大力实施“五提”行动，惠民生、兜底线，压缩“两非”支出，打好脱贫攻坚战，全力保障民生。

三、坚持回应人民关切，增强工作的紧迫感

“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”是中华民族推崇的为政之德，我们党将这个理念加以继承并发扬光大。一直以来我们党都把满足人民需求作为着力解决的主要矛盾并据此制定党的路线方针和政策。习近平总书记反复强调党员和领导干部要把手放在群众的脉搏上，抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，大力发展各项社会事业，增强人民的获得感、幸福感。面对百年未有之大变局，我们要以只争朝夕的紧迫感想民之所想、急民之所急、忧民之所忧，做好洛阳调结构、促转型工作，抓好产业升级，深化“三大改造”，加强内循环和开放引领同步走、实施传统工业改造和创新发展双驱动，闯出洛阳发展的新路子。

四、坚持人民满意标准，增强工作的敬畏感

中国古代政治家把执政者和百姓的关系比喻为舟和水的关系，毛泽东主席把进入北京比作进京赶考。习近平总书记则提出“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人”，要坚持由人民群众评判，把人民群众满意作为检验工作的第一标准，要拎着“乌纱帽”为民干事，而不能捂着“乌纱帽”为己做“官”。这些教诲给我们的工作指明了方向，广大党员和干部都要始终做到以百姓心为心，真抓实干解民忧、纾民困、暖民心，对标人民需求，始终找准方向、走对路子，时刻做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，把好事做好，让人民满意。(郭长华 作者为洛阳师范学院马克思主义学院院长、教授)