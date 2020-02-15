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关爱贫困学子 共青团在行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-04 09:50

　　昨日午后，阳光明媚，栾川县潭头镇大王庙村孙宜林家传来阵阵笑声。团市委副书记李华敏到孙宜林家走访，拨通电话与在北京集训的孙宜林拉起了家常。

　　孙宜林是一名贫困学子，2018年以710分的好成绩考上了清华大学。他在校期间表现突出，前不久还报名参军。

　　今年，我省下发《2020年“河南希望工程圆梦行动”实施方案》后，团市委迅速行动，对全市青少年数量、分布情况和贫困状况进行了摸排，并且通过募集和争取资金，及时为各类贫困学生提供帮助。孙宜林因家庭困难，在此次摸排中受到团市委的关注，得到了5000元爱心助学金。

　　团市委的最新统计资料显示，通过各县(市)区团委上报，乡镇政府核实，团市委在全市范围内对贫困学生进行摸底调查，进而有针对性地指导各县(市)区团组织开展符合贫困学生实际需要的公益活动。比如，通过争取省里拨付的“茅台王子明亮少年”关爱因疫致困青少年、“抗击疫情希望同行”因疫致困学生资助款，汝阳、嵩县、宜阳、偃师、伊川、洛宁、栾川、孟津、新安、洛龙、伊滨等地团委筛选出96名贫困学生，给每人发放1000元助学金。

　　8月，团市委争取到清洛基地、开元矿业集团、河南六建及爱心人士的41.5万元捐款，首批资助了39名小学生、38名初中生、45名高中或高职高专学生和15名大学生。目前，60名贫困学生的资助行动正在进行中。

　　截至目前，全市各级团组织利用100多万元爱心资金，资助了570多名贫困学生。

　　亲爱的社会各界朋友，欢迎您加入到帮助贫困学子的爱心行动中。团市委希望工程圆梦行动爱心热线是0379-63225102。(记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 宋君毅)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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