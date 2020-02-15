洛阳沦陷，日军犯下种种暴行 我党领导人民英勇抗日（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）

1944年5月25日，历时21天的洛阳保卫战以国民党守军战败而告终，洛阳城自此陷入日军之手。

1944年5月25日，历时21天的洛阳保卫战以国民党守军战败而告终，洛阳城自此陷入日军之手。此后，日军在洛阳及周边地区大肆掠夺百姓财物，犯下种种暴行，激起豫西人民的强烈反抗。值此关头，我党迅速恢复各级党组织，领导豫西人民开展了抗日斗争，为日后我军挺进豫西开辟抗日根据地，夺取最终胜利，打下了坚实基础。

洛阳沦陷，日军犯下种种暴行

日军占领洛阳及周边各县后，首先在各地建立了日伪政权，在教育上，大肆推行奴化教育，强迫学生学日语；在经济上，成立“同益货栈”“道义商栈”“协记商栈”等机构，通过贩卖毒品、强买强卖等手段，大肆掠夺百姓财物。

《中共洛阳党史(第一卷)》记录了日军对豫西人民进行的残酷屠杀：“6月10日，日军500余人在大炮、机枪掩护下血洗洛阳城郊王山寨，400余人被害，100余人被抓，其余人生死不明。”“7月，驻白马寺的日军在石咀集市，当场枪杀40名群众，将尸首抛入洛河。”“日军神田部在常袋乡英古村扫荡。”……

此外，日军建立了各种汉奸特务组织，如“德红布西关调查班”“孙旗屯情报班”“警备队调查班”等。这些特务组织专门搜集有关抗日活动的情报，配合日军四处扫荡，抓捕共产党员。

豫西人民奋起反抗，涌现一批民间抗日力量

日军的种种暴行，激起了豫西人民的强烈反抗，涌现出一批民间抗日力量。在我党的领导下，这些民间抗日力量以武装斗争的形式与日军展开了生死较量。

当时，偃师彭店寨有一支地方武装力量。经过教育，他们接受共产党的领导和改造，与日军进行殊死搏斗。

该武装力量主要成员王仲伟率部抗日，除掉了当时庞公乡(今伊滨区庞村镇)日伪乡长张志明。在日军一次围攻彭店寨时，王仲伟等25人被困入一个地洞，宁死不降。日军向洞内投放了毒气弹，洞内25人除1人幸免外全部壮烈牺牲，其中包括王仲伟及其2个幼子，还有他的哥哥和侄子。

当时，洛阳有很多这样的民间抗日力量，他们在党的领导下英勇抗日，不畏牺牲，其光辉事迹至今仍被后人所歌颂。

各级党组织迅速恢复，领导人民开展抗日斗争

洛阳沦陷后，我党在领导民间力量抗日的同时，也迅速恢复了各级党组织，进一步领导豫西人民抗日。

在伊川县，中共党员张思贤带头变卖家产，购买步枪和轻机枪10余支，还把家中的粮食、棉花和牲口贡献出来支援抗日。经过周密准备，张思贤在伊川县吕店乡(今伊川县吕店镇)竹园村建起了一支40余人的抗日游击队，举起了武装抗日的旗帜。随后，该游击队发布《告伊川同胞书》，号召伊川人民团结抗日。

在宜阳县，共产党员迅速成立了中共宜阳县抗日工作委员会，发动群众筹集枪支，武装抗日，还组建了抗日游击队。

在洛宁县，共产党员积极加入“洛卢人民自卫军第五支队”，在掌握领导权后，对该支队采取了骨干调整、整顿训练等措施，大大增强了该支队的战斗力。通过努力，共产党领导该支队搞垮了当地日伪政权，建立了中共洛宁中心县委，进一步领导群众抗日。

《中共洛阳党史(第一卷)》载，洛阳沦陷后，共产党员通过组织武装，开展抗日斗争，为此后我军挺进豫西开辟抗日根据地，以及夺取抗日战争的最终胜利，打下了坚实基础。（记者 刘嘉仪）