洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳沦陷，日军犯下种种暴行 我党领导人民英勇抗日（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-04 09:50

　　1944年5月25日，历时21天的洛阳保卫战以国民党守军战败而告终，洛阳城自此陷入日军之手。此后，日军在洛阳及周边地区大肆掠夺百姓财物，犯下种种暴行，激起豫西人民的强烈反抗。值此关头，我党迅速恢复各级党组织，领导豫西人民开展了抗日斗争，为日后我军挺进豫西开辟抗日根据地，夺取最终胜利，打下了坚实基础。

　　洛阳沦陷，日军犯下种种暴行

　　日军占领洛阳及周边各县后，首先在各地建立了日伪政权，在教育上，大肆推行奴化教育，强迫学生学日语；在经济上，成立“同益货栈”“道义商栈”“协记商栈”等机构，通过贩卖毒品、强买强卖等手段，大肆掠夺百姓财物。

　　《中共洛阳党史(第一卷)》记录了日军对豫西人民进行的残酷屠杀：“6月10日，日军500余人在大炮、机枪掩护下血洗洛阳城郊王山寨，400余人被害，100余人被抓，其余人生死不明。”“7月，驻白马寺的日军在石咀集市，当场枪杀40名群众，将尸首抛入洛河。”“日军神田部在常袋乡英古村扫荡。”……

　　此外，日军建立了各种汉奸特务组织，如“德红布西关调查班”“孙旗屯情报班”“警备队调查班”等。这些特务组织专门搜集有关抗日活动的情报，配合日军四处扫荡，抓捕共产党员。

　　豫西人民奋起反抗，涌现一批民间抗日力量

　　日军的种种暴行，激起了豫西人民的强烈反抗，涌现出一批民间抗日力量。在我党的领导下，这些民间抗日力量以武装斗争的形式与日军展开了生死较量。

　　当时，偃师彭店寨有一支地方武装力量。经过教育，他们接受共产党的领导和改造，与日军进行殊死搏斗。

　　该武装力量主要成员王仲伟率部抗日，除掉了当时庞公乡(今伊滨区庞村镇)日伪乡长张志明。在日军一次围攻彭店寨时，王仲伟等25人被困入一个地洞，宁死不降。日军向洞内投放了毒气弹，洞内25人除1人幸免外全部壮烈牺牲，其中包括王仲伟及其2个幼子，还有他的哥哥和侄子。

　　当时，洛阳有很多这样的民间抗日力量，他们在党的领导下英勇抗日，不畏牺牲，其光辉事迹至今仍被后人所歌颂。

　　各级党组织迅速恢复，领导人民开展抗日斗争

　　洛阳沦陷后，我党在领导民间力量抗日的同时，也迅速恢复了各级党组织，进一步领导豫西人民抗日。

　　在伊川县，中共党员张思贤带头变卖家产，购买步枪和轻机枪10余支，还把家中的粮食、棉花和牲口贡献出来支援抗日。经过周密准备，张思贤在伊川县吕店乡(今伊川县吕店镇)竹园村建起了一支40余人的抗日游击队，举起了武装抗日的旗帜。随后，该游击队发布《告伊川同胞书》，号召伊川人民团结抗日。

　　在宜阳县，共产党员迅速成立了中共宜阳县抗日工作委员会，发动群众筹集枪支，武装抗日，还组建了抗日游击队。

　　在洛宁县，共产党员积极加入“洛卢人民自卫军第五支队”，在掌握领导权后，对该支队采取了骨干调整、整顿训练等措施，大大增强了该支队的战斗力。通过努力，共产党领导该支队搞垮了当地日伪政权，建立了中共洛宁中心县委，进一步领导群众抗日。

　　《中共洛阳党史(第一卷)》载，洛阳沦陷后，共产党员通过组织武装，开展抗日斗争，为此后我军挺进豫西开辟抗日根据地，以及夺取抗日战争的最终胜利，打下了坚实基础。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚首波明星阵容公布 鹿晗李宇春...
  • 【高清图集】洛阳首条空中乐道来了！
  • 洛阳至济源城际公交开通 票价5元
  • 官宣！2020年中央广播电视总台中秋晚...
  • 正式签约！洛济携手打造洛阳都市圈先...
  • 本学期起洛阳恢复收取中小学生作业本...
  • 9月9日，洛阳将再次迎来一次人才集聚...
  • 洛阳机场：航班数量逐步恢复 民航客运...
  • 洛阳湛蓝天空点缀“棉花糖”
  • 6大领域33项举措助推洛阳济源深度融合...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月3日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    新安“引热入洛”主管...
    洛阳瀍河区东关大街改...
    嵩县美丽乡村大王沟
    洛龙区八里堂村：建起...
    精彩热帖

    车模

    蓝天白云洛城美

    瀍壑朱樱

    初秋风姿
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605