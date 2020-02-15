孟津村民司庆峰：“司大胆”的“无本买卖”

“等飞机升空我就回，你稍等一下。”昨日上午，在孟津县送庄镇三十里铺村村口，记者拨通村民司庆峰的手机，他来了这么一句。

“等飞机升空我就回，你稍等一下。”昨日上午，在孟津县送庄镇三十里铺村村口，记者拨通村民司庆峰的手机，他来了这么一句。

飞机升空？“用无人机给谷子打药。”司庆峰又补充了一句，这才消除了记者心中的疑惑。

…………

眼前是一片谷子，在阳光的照耀下，绿莹莹的。虽已立秋，但日头依旧毒辣，谷子似乎更喜欢这“秋老虎”，个个笑弯了腰。

这便是司庆峰承包的耕地，15亩，种了谷子，即将成熟。

他承包的地，远不止这些。

2015年，司庆峰的父亲得了重病。之后，医院和家里两点一线，成为他最熟悉的路。

司庆峰说，父亲得病，让本就负债的家庭雪上加霜，光景烂了包，成了贫困户。

“不管咋说，日子还得过，脚步不能停。”司庆峰说，2017年，他有了包地种粮的想法，“种地稳当，还能顾家”。

包地，得先交租金，可司庆峰没钱。能不能先把地包下，等卖了粮再补租金？他说，自己的这个想法胆子够大，却成功了。

在三十里铺村，司庆峰是出了名的实诚人。东家浇地，西家收麦，要他帮忙搭把手，他从不拒绝。肯出力气，活干得又好，久而久之，他自然赢得了大家的信任。再者，他家的情况大家都了解，谁家还没个难处？

就这样，司庆峰当年一下包了20亩地，18亩种了小麦和玉米，剩下的种了蔬菜。他笑着说，自己做的是“无本买卖”。

俗话说“一亩园，十亩田”，意思是一亩菜园的收入抵得上十亩大田，这正是司庆峰种菜的原因。

种菜，司庆峰有了更加大胆的想法。“我想试着比别人晚种几天，这样产量可能少一点儿，但价格一定会高出不少。”他说，自己这么想了，也这么做了，结果他的菜以高价出手，2万多元进了腰包。

赚了钱，司庆峰第一时间把包地的租金还上，一分不少，一刻不拖。诚信，让他赢得了更多“无本买卖”的资本。之后，他分6次，共承包耕地175亩，不仅种菜，还种小麦、玉米、谷子。

司庆峰靠着双手，加上各项扶贫政策的落实，在黄土地里刨出了“金疙瘩”，让他没了饥荒，脱了贫，日子一天好过一天。

这段时间，除了准备秋收，司庆峰还在谋划一件大事——建蔬菜大棚。“胆不大，富不了。我想先建10个棚。”他说，现在政策好，建蔬菜大棚有补贴，得抓住这个大好机遇。

“怕赔不？”记者问。司庆峰说，自己有把握，赔不了。即便赔了，他手里还有100多亩地，也不怕。他都准备好了，这几天就动手建棚。保守估计，一个棚一年能收入1万元。

“腿上没泥，种不出好庄稼。小康生活是干出来的。”司庆峰说，10个蔬菜大棚，再加上100多亩地，他的年收入不会低于20万元。

凭着“无本买卖”，“司大胆”一步一个脚印走到现在。他说，有付出就有收获，他还有另一件高兴事。

这几年，司庆峰一直专心务农，34岁了还没结婚。他说，对象在洛阳工作，是城里人，他们已经商量好了，今年就把喜事给办了。

迈进小康，娶来娇妻，司庆峰的幸福来得恰到好处。（记者 李三旺 通讯员 董洁）