洛阳自学考试明日起现场确认 具体地点已确定

昨日，《洛阳晚报》记者从市招生考试中心了解到，我市2020年下半年高等教育自学考试报名确认点已确定，明日(9月5日)至7日18时，考生可前去进行现场确认。

昨日，《洛阳晚报》记者从市招生考试中心了解到，我市2020年下半年高等教育自学考试报名确认点已确定，明日(9月5日)至7日18时，考生可前去进行现场确认。

2020年下半年高等教育自学考试将于10月17日至18日举行。有意参加该考试的考生，可于9月7日18时前，登录河南省高等教育自学考试考生服务平台(zkwb.heao.gov.cn)报名。首次报名考生，须到报名确认点进行现场照相，未经现场确认的报名无效。此外，非首次报名考生若未采集照片，须持二代身份证到报名确认点照相；首次报名参加今年8月自学考试的考生因受疫情影响，全省未采集照片信息，自本次报名起，须全部到报名确认点照相。

现场采集照片时，考生需脱帽、摘镜、整理头发，确保五官不被遮挡，此次采集的照片将被保存到考籍库中，并应用于准考证及毕业证书上。需要提醒的是，考生只能在报名时选择的报名确认点进行现场确认。市区(吉利区除外)考生，可前往西工区凯旋东路62号洛阳市招生考试中心服务大厅确认，联系电话63252373。各县(市)、吉利区报名确认点信息详见下表。

此外，需要提醒的是，在籍考生若发现姓名、身份证号、民族等信息有误，或准考证遗失，均可在现场确认期间，持身份证原件及复印件，到当地招办进行信息登记、修改或补办准考证。

10月11日至18日，考生可领取准考证。10月12日至16日，考生可登录报名网站打印考试通知单。（见习记者 刘敏 通讯员 高红梅）