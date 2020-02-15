洛阳实施国企改革三年行动 以持续深化改革增强国有经济竞争力

国有经济在我市经济社会中占有举足轻重的地位，国有经济对经济发展的贡献率达40%。国企改革，对于洛阳这座国企众多的老工业城市实现转型跨越、率先发展，具有至关重要的作用。

国有经济在我市经济社会中占有举足轻重的地位，国有经济对经济发展的贡献率达40%。国企改革，对于洛阳这座国企众多的老工业城市实现转型跨越、率先发展，具有至关重要的作用。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，深化国资国企改革，实施国企改革三年行动，推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

首台国产T3.20悬臂式掘进机在中信重工下线

加快转型 向改革要活力

新研制的悬臂式硬岩掘进机成功下线，实现国产替代进口；高压辊磨机终粉磨系统技术工艺装备实现重大突破，成功进入钢渣制粉新领域；海上风电产业异军突起，海上风电项目累计在手订单达到9.21亿元……近日，中信重工2020年半年度报告出炉，在疫情冲击之下，营业收入、归母净利润、新增生效订货、现金流等核心指标，交出了亮眼成绩单。

企业逆市增长的背后，是持续转型的能量爆发。

近年，我市把深化国有企业改革作为全面深化改革的“重头戏”，全面推进国资国企改革，做强做优做大国有企业，转型步伐持续加快。

转型，让驻洛央企、省企焕发新的生机。

中国一拖东方红拖拉机批量出口德国

近日，我市首趟中欧国际集装箱货运班列正式开行，从东方红(洛阳)国际陆港驶出。中国一拖集团利用一拖铁路编组站的优势，将通过打造陆港多式联运物流中心，为洛阳企业提供高效、便捷的一体化现代物流服务。

随着洛阳石化炼油结构调整项目进入正式投产阶段，洛阳石化将成为具有综合竞争力的中西部最大现代高端石化产业基地，对我市建设全国先进制造业基地、加快副中心城市建设提供强有力支撑。

转型，让市属国有企业迸发新的活力。

近年，洛阳旅游发展集团有限公司积极发展航空产业，优化洛阳“米”字形航网布局，相继开通了洛阳至乌鲁木齐、重庆、海口等20余个热门城市的航线，为洛阳旅游产业融合发展带来了新机遇。

洛阳国宏投资集团有限公司对洛阳宏达炼化进行重组，合作建设60万吨/年芳烃精细化工项目；通过合资方式成功引进欧洲最大的房车企业德国海姆集团，开展年产1万台旅居车项目；通过基金投资设立卡勒幅医疗科技公司，填补了河南省大中型医疗器械生产、销售的空白。

一组组数据，彰显了我市国有企业转型发展的加速度。

截至今年6月，市国资委监管13家企业资产总额1869.87亿元，净资产740.4亿元，相较2016年6月增长199.61%、174.07%；上半年营业收入151.88亿元，利润总额2.64亿元，上缴税费2.71亿元，相较2016年上半年增长2347.32%、91.38%、364.09%。

持续深化国资国企改革，正凝聚起洛阳高质量发展的强大合力。

洛阳石化炼油结构调整项目新建260万吨/年渣油加氢装置建设现场

持续改革 向创新要动力

近日，中钢洛耐科技股份有限公司揭牌成立，正式运营。这标志着中钢洛耐混合所有制改革顺利推进，为企业上市奠定坚实基础。

混合所有制改革是国企改革的重要突破口，也是国企改革中最受关注的内容。在混改过程中，“混”只是手段，“改”才是目的。

在洛阳，一大批驻洛央(省)企先行先试，通过建立现代企业制度，积极推进供给侧结构性改革，推动我市经济高质量发展。

中航光电、中信重工、轴研科技、中航锂电等30多家企业，通过合资合作、股改上市等方式，发展混合所有制经济或者在子公司推进混合所有制改革，实现企业快速发展。

在洛阳，还有一大批市属、县属国有企业，它们在处置“僵尸企业”、推进混合所有制等方面大刀阔斧推进改革，走出了一条具有洛阳特色的国企改革之路。

国宏、城投、洛粮等市属企业，完成33户子公司混合所有制改革。洛钼集团先后完成两次混合所有制改革，由国有独资转型为“政府引导、民营主导、股份制架构”的混合所有制企业，跻身全球有色金属行业巨头。93家市出资企业完成脱钩改制深化改革，27家“僵尸企业”全部完成处置。

改什么、如何改？《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确方向和路径——

推进混合所有制改革提质扩面。积极引入民营资本和战略投资者，探索建立更加灵活高效的混合所有制企业差异化管控模式。

稳步推进国有资本投资(运营)公司改革。开展国有资本授权经营体制改革试点，健全完善国有资本投资(运营)公司市场化运作机制，提高国有资产证券化率。

优化完善国有资产管理体制。动态调整完善出资人监管权责清单，加强人大对国有资产的监督管理，完善市属经营性国有资产统一监管体系，加快实现从管企业向管资本转变。

市国资委相关负责人介绍，我市将贯彻国家、省、市有关精神，全面巩固深化近年国资国企改革成果，着重在深化混合所有制改革、健全市场化经营机制、推进国有资本投资(运营)公司改革、完善国资监管体制机制、加强地企合作等重点工作上取得新突破，以更强合力推进国资国企改革再上新台阶。

洛阳—河内国际航线成功首航

实现共赢 向合作要潜力

驻洛的众多央企、省企是地方加快发展最有价值的“富矿”，洛阳是企业茁壮成长最可依赖的“沃土”。

如何厚植“沃土”、深挖“富矿”？

深化地企合作——通过进一步推进驻洛大中型企业、科研院所与各县(市)区的合作，积极拓展地企合作新空间，着力构建地企合作新格局，不断取得地企合作新成效，这是市委、市政府准确把握我市经济发展、资源禀赋、产业基础和科研机构的现状，作出的决策部署。

2016年以来，我市先后以产业项目建设、产销对接、科技成果转化、产融合作、军民融合、开放招商等为主题，成功召开了19次地企合作会议。

产业项目落地开工。地企双方已累计签约项目744个，计划总投资3288.77亿元。截至目前，709个项目已开工建设。

产销合作进展顺利。我市充分发挥行业协会、产业联盟、产销合作平台作用，先后组织签订产销对接合同594个，金额266亿元。目前，产销对接合同全部履约完毕，并超出合同金额。

科研成果加速转化。在地企合作框架下，我市高校、科研院所、企业之间的对接交流更加密切，共签约科技合作和传统企业智能化改造项目334个，300个项目已成功落地转化或完成改造。

产融结合成果丰硕。地企合作平台有效打通了金融机构和企业联动对接渠道，签订产融合作协议1018项，协议总金额1600.4亿元，履约率达97.9%，解决了近千家企业融资问题。

服务企业扎实推进。在地企合作推进中，我市把优化营商环境贯穿始终，着力帮助企业纾困解难。今年以来，为应对疫情影响，我市扎实开展“联企入企惠企助企”活动，为稳定全市经济运行提供有力支撑。

改革完善地企合作机制，加强产销对接，深化银企合作，我市将持续深化地企合作，积极拓展地企合作新空间，促进地企资源共享、优势互补、合作共赢。

今后三年是国企改革关键阶段。以实施国企改革三年行动方案为契机，让企业机制活起来，让布局结构优起来，让发展动力强起来，洛阳再次吹响深化国资国企改革的冲锋号！（记者 李迎博 通讯员 陈君红）(本版图片均为资料图片)