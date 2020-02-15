洛阳召开全市外贸工作调度会 通报今年前7个月我市对外贸易运行情况

昨日，我市召开全市外贸工作调度会，通报今年前7个月我市对外贸易运行情况，分析研判当前外贸形势，部署下一步工作。

昨日，我市召开全市外贸工作调度会，通报今年前7个月我市对外贸易运行情况，分析研判当前外贸形势，部署下一步工作。

今年前7个月，我市进出口总额80.6亿元，其中，出口67.8亿元，居全省第二位。对“一带一路”沿线国家进出口总额31.9亿元，占全市进出口总额的39.6%。全市共有817家企业与175个国家和地区发生贸易往来，出口商品431种，进口商品173种。从出口情况来看，全市排名前五位的出口企业分别是阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、洛阳龙鼎铝业有限公司、中信重工机械股份有限公司、河南通达电缆股份有限公司、洛阳北方易初摩托车有限公司。

会议指出，各级各部门要全面落实国家、省、市外贸支持政策，加快制定出台支持外贸发展的专项政策。要引导龙头企业走出去开拓国际市场，创新方式保订单，全力稳住外贸基本盘。要紧抓跨境电商综试区、综保区等重大开放平台建设机遇，引进一批两头在外的大型企业和高精尖技术企业，培育新的增长点。要健全推进机制，强化跟踪督导，大力发展服务贸易，进一步发挥外贸对经济的拉动作用。

副市长胡加彬参加会议。会前，胡加彬带领有关部门负责同志到洛阳北方玻璃技术股份有限公司、洛阳天久科技有限公司调研。(记者 李迎博 通讯员 高泓)