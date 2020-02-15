“小康路上——凤观出彩河南” 主题宣传活动在洛启动

昨日，由凤凰网、凤凰新闻主办的“小康路上——凤观出彩河南”主题宣传活动在洛阳启动。

昨日，由凤凰网、凤凰新闻主办的“小康路上——凤观出彩河南”主题宣传活动在洛阳启动。

“小康路上——凤观出彩河南”主题宣传活动是贯彻落实中宣部“决胜全面小康决战脱贫攻坚”重大主题宣传安排的一项具体举措。活动将以专题+直播(视频+图文直播)形式，讲述小康路上河南干部群众接续奋斗的感人故事，全面展示河南脱贫攻坚成就和乡村振兴新形象，记录河南决胜全面小康的伟大历程，呈现真实、全面、立体的河南，助力中原更加出彩。

据悉，自本月起，凤凰网河南将组建采风团，走进洛阳栾川、新安，开封兰考，信阳光山、新县，驻马店确山等地，聚焦当地县域经济发展、乡村振兴、产业脱贫、返乡创业典型、黄河文化、红色旅游、生态文明建设等方面内容，用小故事反映大主题，用小切口呈现大图景，用小变化记录大时代，多维度讲好小康奋斗故事，全方位展示小康实践成果，全景式呈现河南的美好生活蝶变。

省委宣传部副部长方启雄，市委常委、宣传部部长王飞参加相关活动。(记者 李冰)