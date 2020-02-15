洛阳市政协委员视察农贸市场改造建设管理提升工作

昨日，市政协主席杨炳旭带领政协委员视察组，对我市中心城区农贸市场改造建设管理提升工作进行专题视察。

昨日，市政协主席杨炳旭带领政协委员视察组，对我市中心城区农贸市场改造建设管理提升工作进行专题视察。

视察组先后前往瀍河区北关市场、老城区周公市场、西工区行署路农贸市场、涧西区九都春天市场、洛龙区龙祥市场，对市场布局、环境优化、卫生状况、农产品质量检测等进行了实地视察，并召开座谈会听取商务等部门有关情况通报，进行交流发言，为持续提升农贸市场规范化管理水平建言献策。

杨炳旭在座谈会上强调，要切实增强做好农贸市场改造建设管理提升工作的责任感使命感，将其作为重点民生工程加以推进，使改造提升成果惠及广大群众。要加强顶层设计，完善专项规划，改善软硬件环境，提升服务水平，建立长效管理制度，打造布局合理、结构优化、特色明显、管理规范的农贸市场发展格局。要把农贸市场改造建设管理提升作为重点工作来抓，健全工作机制，深化改革创新，整合要素资源，强化政策引导，加大资金投入力度，确保推进顺利、成效扎实。希望相关部门重视对政协参政议政成果的研究、吸收和转化，积极采纳有价值的对策和建议，推动农贸市场改造建设管理提升工作迈上新台阶，为我市文明城市建设提升添砖加瓦。

安石柱参加视察活动。(记者 李三旺 通讯员 冯波)