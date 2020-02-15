刘宛康主持召开2020洛阳河洛文化旅游节执委会会议

昨日，市长刘宛康主持召开2020洛阳河洛文化旅游节执委会会议，对各项筹备工作进行再动员再部署，确保办成有内涵、有特色、有影响力的盛会。

昨日，市长刘宛康主持召开2020洛阳河洛文化旅游节执委会会议，对各项筹备工作进行再动员再部署，确保办成有内涵、有特色、有影响力的盛会。

第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节将于12日开幕，以“中华源黄河魂”为主题，策划推出开幕日系列活动、文化交流系列活动、古都夜八点·促消费系列活动、古都新生活·新品质系列活动等4大板块21项主体活动。

会议强调，本届洛阳河洛文化旅游节是在重要历史节点、关键发展时期和常态化疫情防控特殊背景下举行的盛会。各级各部门要提高政治站位，强化使命担当，对照工作方案、责任分工，集中精力把筹备工作做实做细做到位。要层层压实工作责任，牢固树立“一盘棋”思想，在执委会统一协调下，把任务分解细化到每个岗位、每个环节、每个时刻，务必细之又细、慎之又慎。要坚决守住安全底线，认真落实常态化疫情防控措施，统筹做好食品安全、道路交通安全、旅游设施安全、社会面稳定等工作，确保实现“零事故”。要规范节俭办好节会，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，真正把节会办圆满、办出彩、办出高质量。

市领导赵会生、魏建平、魏险峰等参加会议。市节会服务中心、洛阳旅发集团、市卫健委、市公安局作了发言。(记者 白云飞)