我省成人高考明天开始报名 三类考生可免试入学

昨日，《洛阳晚报》记者从市招生考试中心了解到，我省2020年成人高校招生(成人高考)明天开始报名，10月24日、25日考试。

昨日，《洛阳晚报》记者从市招生考试中心了解到，我省2020年成人高校招生(成人高考)明天开始报名，10月24日、25日考试。

●报名：实行网上报名，分考生在网上输入报名信息和报名信息现场确认两个阶段进行。网上报名时间为明日8时至9月11日18时，报名信息现场确认时间为9月15日8时至9月21日18时。

在网上输入报名信息阶段，考生可访问河南省招生办公室网站，登录河南省成人高校招生考生服务平台，按要求操作。需要提醒的是，在填报学校和专业志愿时，须进行确认，且考生只可填报一所学校及其一个专业志愿。

在报名信息现场确认阶段，考生要全程戴口罩，按自己预约的时间和选定的信息确认点，到现场扫健康码、接受体温检测。考生报名信息一经确认，不得更改。经过网上报名而未进行报名信息现场确认的考生，网上报名无效。我市考生信息确认点安排等信息，市招办确定后将第一时间通过本报公布，敬请关注。

●考试：10月19日至25日，考生可登录河南省成人高校招生考生服务平台，按提示要求，自行打印准考证。10月24日、25日考试，试题由教育部考试中心统一命制。报考体育类、艺术类的考生(“资格生”“二学历”考生以及免试生除外)应于10月31日到规定地点参加专业加试。

●录取：实行远程网上录取，由省招办统一组织实施。录取工作于12月3日至11日进行，上线落选考生，可于12月10日8时至18时登录河南省成人高校招生考生服务平台填报征集志愿，征集志愿录取工作于12月11日进行。已被2020年普通高招录取的考生不再参加今年我省成人高招录取。

●照顾政策：3类考生，经省招办审核，招生学校同意，可免试入学，分别为“全国劳动模范”“全国先进工作者”称号获得者，“全国‘五一’劳动奖章”获得者；奥运会、世界杯赛和世界锦标赛的奥运会项目前八名获得者、非奥运会项目前六名获得者，亚运会、亚洲杯赛和亚洲锦标赛的奥运会项目前六名获得者、非奥运会项目前三名获得者，全运会、全国锦标赛和全国冠军赛的奥运会项目前三名获得者、非奥运会项目冠军获得者；已取得高职(专科)毕业证的退役军人和“下基层”服务期满考核合格后报考专升本的考生、“资格生”、“二学历”考生。

此外，12类考生可在考试成绩基础上加分投档。符合两项以上照顾政策的考生，照顾分数有差异的，其照顾分数取高分值，不累计。

加50分：运动健将和武术项目武英级运动员称号获得者(须经省级体育行政部门审核并出具运动成绩证明，一级运动员称号获得者为30分)。

加30分：省、省辖市两级农村中、小学骨干教师，中等职业学校骨干教师。

加20分，共9类：获得省辖市级以上(含市级)人民政府、国务院部委及各省(区、市)厅、局系统、国家特大型企业授予的劳动模范、先进生产(工作)者及科技进步(成果)奖获得者；获得省级工、青、妇等组织授予“五一劳动奖章”“新长征突击手”“三八红旗手”称号者；解放军、武警部队、公安干警荣立个人三等功以上者；归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生；烈士子女、烈士配偶；苏区县、山区县(市)、贫困县考生，国防科技工业三线企业单位(地处省辖市以上人民政府所在地的除外)表彰的先进生产(工作)者；少数民族考生(以现场确认时提供的二代居民身份证读出的民族信息为准)；年满25周岁以上人员(1995年12月31日前出生，以现场确认时提供的二代居民身份证读出的出生日期信息为准)；获得县以上教育行政部门表彰的优秀(模范)教师。

加10分：退役军人。(见习记者 刘敏 通讯员 高红梅)