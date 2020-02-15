迅速行动起来 共建文明家园

洛阳文明城市创建活动事关洛阳形象，事关广大市民幸福感、获得感、安全感，是加快建设副中心城市的重要标志。

全市各级工会、共青团、妇联组织，广大职工、团员青年、妇女同胞：

洛阳文明城市创建活动事关洛阳形象，事关广大市民幸福感、获得感、安全感，是加快建设副中心城市的重要标志。文明创建为人民，文明创建靠人民。积极参与文明城市创建是全市各级工会、共青团、妇联组织和广大职工、团员青年、妇女同胞义不容辞的责任和担当！为此，我们发出如下倡议：

一、坚决响应，做文明洛阳的参与者。创建文明城市是市委的重大决策，党有号召，群团组织有担当。全市各级工会、共青团、妇联组织要坚决响应市委号召和决策部署，围绕深化新时代爱国卫生运动，通过广泛深入的职工文化进基层、“书香三八”“青春献礼”等主题教育实践活动，引导广大干部职工、团员青年、妇女同胞，自觉维护社区庭院、工作区域和公共环境卫生，扎实推进“城市清洁”行动，以高度责任感、使命感和荣誉感做文明洛阳的积极参与者。

二、迅速行动，做文明行为的践行者。创建文明城市，广大群众有力量。红灯咱不闯，车辆有序放，交谈不喧哗，垃圾分类收，宠物不扰民，排队不加塞，用餐不浪费，勤俭树美德，邻里不冷漠，文明你我他。全市广大职工、团员青年、妇女同胞，要从自我做起、从小事做起、从身边做起，告别陋习、拥抱文明，做文明人、说文明话、办文明事，争做践行文明行为的主力军、先锋队、巾帼标兵，切实让文明新风吹遍河洛大地！

三、无私奉献，做文明创建的志愿者。创建文明城市，先进模范当尖兵。全市各级劳动模范、五一劳动奖章和青年五四奖章获得者、三八红旗手、巾帼文明标兵，全市工人先锋号、青年文明号、巾帼文明岗，要胸怀大爱、心系群众，立足岗位做贡献、文明服务做示范、志愿服务做榜样，充分发挥示范引领作用，让志愿精神时时拔节生长，让古都洛阳处处充满阳光，不断汇聚起文明城市创建的磅礴力量。

四、全面发力，做文明风尚的推动者。创建文明城市，合力攻坚挑重担。文明城市创建不是轻轻松松就能实现的，必须付出辛苦的汗水和百倍的努力，拿出咬定青山不放松的劲头，强力推动，持续开展文明素质提升行动、城市清洁行动、文明窗口优质服务行动、“小手拉大手”文明劝导行动，倡文明理念、树文明新风、育道德风尚，积极创建模范职工之家、美丽(五美)庭院，积极争当最美职工、最美青少年、最美家庭，把各项工作做得更扎实、更细致、更出彩，做文明风尚的推动者。

广大职工、团员青年、妇女同胞们！让我们在市委的坚强领导下，以主人翁的姿态，携手并肩、群策群力，撸起袖子加油干，以实际行动共建文明家园，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新的更大贡献！

洛阳市总工会

共青团洛阳市委

洛阳市妇联

2020年9月3日