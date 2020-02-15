本学期起洛阳恢复收取中小学生作业本费、中招考生报名考务费

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，经市政府批准，我市从2020年起恢复收取义务教育阶段学生作业本费及初中生中招报名考务费，作业本费将在每学期开学时由各校收取，中招报名考务费由各初中在中招报名时收取。

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，经市政府批准，我市从2020年起恢复收取义务教育阶段学生作业本费及初中生中招报名考务费，作业本费将在每学期开学时由各校收取，中招报名考务费由各初中在中招报名时收取。

“2015年8月，经市政府批准，我市根据《洛阳市教育局、洛阳市财政局关于在全市义务教育阶段学校实行‘四免一补’的通知》精神，开始实行‘四免一补’政策，即在国家‘两免一补’(免学费、免课本费，补助家庭贫困寄宿学生生活费)的基础上，免除初中生中招报名考务费和义务教育阶段学生作业本费，所需经费按学校隶属关系由市、县级财政分级负担。”市教育局相关负责人解释。

此次收费调整，与我省下发的相关文件有关：2018年12月28日，河南省人民政府办公厅下发了《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，要求“坚持保障标准合理适度，在中央规定和授权范围内，既要尽力而为，保障人民群众基本生活和发展需要，并根据经济社会发展逐步提高保障标准；又要量力而行，兼顾我省财政承受能力，兜牢基本民生保障底线”；在教育公用经费保障方面，要“合理确定我省基本公共服务保障标准，按照中央规定，对义务教育公用经费保障、免费提供教科书、家庭经济困难学生生活补助等由中央制定国家基础标准的事项，要确保落实到位，原则上不自行提高标准”。

“根据上级文件精神，结合我市近年实际，经市政府批准，从2020年起，我市不再免除初中生中招报名考务费及义务教育阶段学生作业本费。”该负责人说，具体收费标准如下。

中招考生家长看这里

依据《河南省发展计划委员会、河南省财政厅、河南省教育厅关于调整我省中招报名考务费收费标准的通知》《河南省教育厅关于对洛阳市将信息技术课程纳入中招考试科目的批复》《河南省教委、河南省物价局、河南省财政厅关于规范我省普通高级中学和中等职业学校收费项目及标准的通知》精神，在中招报名时，每名考生须缴纳10元报名费(含信息采集费)、4元考务费(共11科考试，含理、化、生实验操作及信息技术测试费)、10元中招体育考试考务费，共计24元。

中小学生家长看这里

依据《河南省发改委、河南省财政厅、河南省教育厅关于规范我省城市义务教育学校“一费制”收费办法及其他收费问题的通知》精神，在义务教育阶段，每名小学生每学期须缴纳10元作业本费，每名初中生每学期须缴纳15元作业本费。（记者 焦琳 通讯员 王三河 常荣奎）