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“光影旋律里的抗战故事”第二场线下观影活动举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-04 08:38

　　昨日上午，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，本报联合八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办纪念馆)举办了“光影旋律里的抗战故事”第二场线下观影活动，近50名读者一起观看了胶片纪录片《先驱者之歌》，共同缅怀我党革命先烈的光辉事迹。

　　本次观看的纪录片是1981年上映的《先驱者之歌》。洛阳百年留声博物馆馆长张建洛介绍，这部纪录片是为纪念中国共产党建党60周年而作，曾荣获过原文化部优秀纪录片奖和第二届中国电影金鸡奖最佳纪录片奖。

　　9时30分许，电影放映室内灯光熄灭，电影开始放映，带着颗粒和噪点的画面逐渐在幕布上变得清晰。

　　在纪录片放映过程中，革命先烈的光辉事迹感动了在场的所有人。记者注意到，当纪录片播放到革命烈士周文雍和陈铁军夫妇在刑场上高喊“让国民党刽子手的枪声，作为我们结婚的礼炮”时，包括90岁的抗美援朝老兵谭树琦在内的不少观众潸然泪下。

　　纪录片播放结束后，张建洛介绍，他收藏有大量抗战、解放战争、抗美援朝等题材的胶片纪录片原片。相比于文字史料，这些纪录片记录的历史更有感染力。他希望晚报多举办这样的活动，让更多人看到这些记录历史的珍贵画面。(记者 刘嘉仪/文 张光辉/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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