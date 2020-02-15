洛阳今天晴天间多云 气温17℃到32℃

今天我市晴天间多云，偏西风2级到3级，气温17℃到32℃。

朵朵白云像棉花糖

昨天，蓝天刷爆微信朋友圈，一张张蓝天白云照赏心悦目，蓬松的云朵像棉花糖飘在空中，真想踮起脚尖，伸手摘一朵尝尝看，是不是甜蜜的味道。

这种像棉花糖的云叫积云，它们有的单朵飘在天上，有的挤在一起连成片，造型千姿百态。按照小说《西游记》里的描述，孙悟空脚下的筋斗云就应该属于积云。

像不像游鱼奔向大海

积云是由低层空气对流作用，使水汽凝结而形成的一种云，它的云底高度在湿度大的地区一般为600米到1200米，在干燥地区为3000米左右，一般在上午出现，午后最多，傍晚渐渐消散。积云又分为淡积云、浓积云和碎积云，这两天我们看到的就是淡积云，它是在空气对流运动不是很强时形成的，大体呈扁平状，顶部略有拱起，水平宽度大于垂直厚度，厚的淡积云中间有阴影。淡积云能出现，说明天气不错。因为积云是由水汽凝结而成的，所以虽然它看上去轻飘飘的，其实非常重，一朵看似很小的积云就可能重上百吨，只不过由于组成云的水珠很轻，被气流托着才没有“掉”下来。

蓝天白云，美景如画

未来一周，如果没有意外，我们与蓝天的邂逅还能继续。根据最新的气象资料分析，短期受高空西北气流控制，预计今天我市晴天间多云，偏西风2级到3级，气温17℃到32℃。明天我市晴天到多云，偏西风3级左右，气温16℃到33℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖/文 记者 张光辉 李卫超/图）