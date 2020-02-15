洛阳各界以多种方式纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年

9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日。洛阳社会各界通过多种形式收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年向抗战烈士敬献花篮仪式，深入学习领会习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上的重要讲话精神。

9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日。洛阳社会各界通过多种形式收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年向抗战烈士敬献花篮仪式，深入学习领会习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上的重要讲话精神。

发展是最好的继承，进步是最好的纪念。当天，洛阳社会各界以多种形式深切缅怀抗战烈士，重温伟大抗战精神，纷纷表示，洛阳今天的良好局面来之不易，洛阳更加美好的未来需要我们接续奋斗、永远奋斗。一定要牢记总书记嘱托，在新时代继承和弘扬伟大抗战精神，锐意进取、埋头苦干、奋勇争先，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎贡献新的更大力量，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

“看了直播，我的心情久久不能平静。伟大抗战精神，将永远激励我们克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。”八路军驻洛办事处纪念馆馆长赵光付说，作为全国爱国主义教育示范基地，该馆将通过深入挖掘红色资源，不断加强管理、提升服务，讲好红色故事、传承好红色基因，使这里成为党员群众了解党的历史、加强党性修养的重要课堂和学习革命传统、弘扬民族精神的重要阵地。

“一寸山河一寸血，一抔热土一抔魂。”洛阳师范学院第十三期翔梧班班长杨卓昆表示，要铭记历史，缅怀先烈，珍视和平，做有责任、有担当的翔梧青年，随时准备着投入建设伟大祖国的行列中。

洛阳市委党校党建教研部副主任吕新江说，历史表明，中国共产党不仅是抗日战争的中流砥柱，也是实现中华民族伟大复兴的坚强领导核心。

抗战胜利75年来，在中国共产党的领导下，中国发生了翻天覆地的变化，与此同时，洛阳城乡面貌实现了历史性巨变，洛阳人民生活实现了历史性提升。今天，我们纪念抗战胜利，就一定要铭记历史的结论：坚持中国共产党的领导，是实现中华民族伟大复兴的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所在、幸福所在。

“勿忘历史，吾辈自强！”团市委副书记李华敏说，对革命先烈最好的致敬，就是赓续他们的精神。团市委将进一步开展青少年爱国主义教育活动，加强青少年思想引导和价值引领，坚持党旗所指就是团旗所向，充分发挥好共青团引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的作用，激励广大青年坚定理想信念，苦练内功成才，立足岗位奉献，在加快洛阳副中心城市建设中书写青春华章。

洛阳市自然资源和规划局局长李松涛表示，全市自然资源和规划系统将牢记总书记嘱托，按照市委、市政府决策部署，进一步强化落实力执行力穿透力，履职尽责做好各项自然资源和规划工作，为实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出更大贡献。

当天，老城区开展慰问抗战老兵活动，为抗战老兵送去慰问品、致以崇高敬意。老城区委书记牛刚表示，将一如既往关心关爱抗战老兵，向抗战老兵学习伟大抗战精神，弘扬爱国主义精神，助力推动在全社会形成尊重英雄、尊崇军人、关爱退役军人的良好风尚。

当天上午，吉利区河阳街道办事处40余名干部职工身穿正装开展纪念活动，通过升国旗、唱国歌、重温入党誓词等，进一步激发了大家的爱国热情和民族自豪感。

“前事不忘，后事之师。前进道路上，越是面对风险挑战，越要从抗战胜利历史中汲取智慧和力量。只要我们团结一心、艰苦奋斗，就没有过不去的坎儿！”河南发恩德矿业有限公司工会副主席印黎华收看直播后说。（洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 柴艳楠 文/图）