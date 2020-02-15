6大领域33项举措助推洛阳济源深度融合进入快车道

3日，洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议正式签约，双方按照省委省政府部署要求，共细化实化了产业、交通、文旅、生态等6大领域33项具体推进举措，助推洛济深度融合进入快车道。

3日，洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议正式签约，双方按照省委省政府部署要求，共细化实化了产业、交通、文旅、生态等6大领域33项具体推进举措，助推洛济深度融合进入快车道。

市发改委相关负责人介绍，按照省委省政府加快洛阳副中心城市建设的部署要求和支持洛阳发展的政策意见，洛阳、济源两地发改部门牵头，在前期深入对接协商的基础上提出了洛济融合的相关措施。今年8月，省中原城市群建设工作领导小组办公室正式批复同意《关于推进洛阳济源深度融合发展的若干措施》，从产业协同发展、交通互联互通、文旅合作共赢、公共服务共建共享、生态环境共保共治、突发事件联防联控等方面，率先推进洛阳和济源深度融合，助推洛阳都市圈一体化发展实现突破。

在产业融合上，将着力实施产业协同发展行动。下一步，济源将纳入《洛阳市高端石化产业基地总体发展规划》编制范围，沿洛济快速通道、济源虎岭产业集聚区统筹布局高端石化上下游关联项目，共同推动“一基地四园区”建设。支持济源钢铁标准轴承钢、高级齿轮钢等产品在洛阳轴承及基础件领域应用，支持洛阳机器人等智能制造产品在济源富士康等精密制造领域推广应用。鼓励引导济源大型企业环保产品在洛阳市农村环境治理中推广使用。依托中色科技、豫光金铅、永宁金铅、发恩德矿业等企业，加强两市有色金属开采及冶炼、再生铅产业链合作。强化两市贵金属与珠宝产品的生产制造、设计开发、市场营销等合作，完善贵金属与珠宝产销产业链。依托洛阳“1+6”工业互联网平台和济源清水源“水云踪工业互联网平台”、“中原云工”等平台，实现信息互通、资源共享、能力协同、互利共赢。支持济源企业入驻洛阳综合保税区。在洛阳先进制造业高质量发展基金使用上，发挥基金辐射带动作用，统筹兼顾济源示范区符合条件的优质产业项目。

在交通融合上，将着力实施交通互联互通行动。将积极争取呼南高铁豫西通道项目列入国家“十四五”铁路发展规划，支持呼南高铁豫西通道在济源设站。加快推进焦济洛城际铁路前期工作，力争在“十四五”期间落地实施。加快济源至洛阳西高速公路项目建设，2020年年底前建成通车；推进组团高速环线邵原至新安段项目前期工作，支持列入省“十四五”规划，争取早日开工建设。加快确定S240洛济快速通道线位和建设方案，同步推进济源段和吉利段项目前期工作，争取2021年同步开工建设；研究论证G208黄河特大桥及引线改建工程、S309济洛黄河大桥实施可行性。加快推进黄河小浪底库区港航项目前期工作，争取今年年底前开工建设。支持设立洛阳机场济源异地航站楼。采取政府购买服务等方式，实施两市机动车高速公路免费通行政策。开通洛阳龙门高铁站至济源、洛阳机场至济源的客运班线。谋划建设石化物流产业园。

在文旅融合方面，将实施文旅合作共融行动。充分发挥“华夏文明之源城市文化旅游推广联盟”作用，加强两市文化旅游宣传互推、资源共享、客源互送、品牌共建，共同打造大河风光体验之旅、中华文明溯源之旅和治黄水利水工研学之旅。以小浪底景区提升创建为重点，在沿黄河文旅项目开发、水上航线开通等方面积极谋划合作，推动小浪底环湖旅游绿道建设，打造洛济沿黄旅游产业带。发行洛阳、济源区域旅游年票。

在公共服务融合方面，将实施公共服务共建共享行动。加快推进洛阳建设国家区域医疗中心，支持洛阳妇幼儿童等优质医疗机构在济源设立分院。支持洛阳第二外国语学校等优势教育资源和济源开展合作办学。推动两地职教园区深度合作，打造区域高层次技能型人才教育基地。支持济源加入晋陕豫黄河金三角体育协作区，参与协作区体育交流比赛和交流活动，推动两市体育交流。支持洛阳、济源固定电话通信资费同城化。支持洛阳银行在符合监管规定的前提下在济源设立分支机构。

在生态保护方面，将实施生态环境共保共治行动。围绕黄河生态治理保护，共同编制小浪底国家生态文化公园、山水林田湖草系统治理规划，争取纳入国家规划。共同做好王屋山—黛眉山世界地质公园再评估工作。以建设环保智慧平台、环境应急救援及物资储备基地等为依托，将两市环保监测数据纳入智慧监管平台，实现共建共享共治。

在应急安全方面，将实施突发事件联防联控行动。加快豫西地区联防联控指挥平台建设，实现两市应急指挥体系互联互通。建设豫西地区应急救援中心，提升应对重大公共卫生事件、重大自然灾害、重大安全事故的物资储备能力，承担两市森林防灭火、抗洪抢险、地质灾害处置、事故灾难救援等综合救援任务。依托洛阳万安山通用机场和栾川森林消防机场，建设豫西地区航空救援中心，承担两地航空应急救援任务。依托中信重工和中隧集团西北救援队，建设河南省隧道应急救援基地，承担两市地铁、隧道事故应急救援任务。依托洛阳石化应急救援中心，建设河南省危化应急救援基地，承担省内特别是洛阳、济源危险化学品事故应急救援任务。

洛阳市副中心城市建设工作领导小组办公室相关负责人表示，33项措施中，发行区域旅游年票、高速免费通行、济源纳入《洛阳市高端石化产业基地总体发展规划》编制范围、开通城际公交客运班线等多项措施已经落地。下一步，洛阳和济源将在省中原城市群建设工作领导小组的指导下，建立高层会商机制，建立协同推进机制，共商区域协同发展事宜，就合作中确定的重大事项集体会商，统一部署落实。同时，两地政府各相关部门将加强沟通协作，对达成共识、需联合争取的重大工程和重要政策加强信息互通，共同抓好合作推进事项工作落实，确保洛阳济源深度融合发展各项部署落到实处、早见成效。(洛报融媒记者 李东慧)