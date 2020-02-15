洛阳108座城市书房邀您来当监督员

洛报融媒记者3日从洛阳市文化广电和旅游局了解到，为进一步加强城市书房的监督管理，提升城市书房社会服务效能，更好地服务广大读者，充分调动社会力量参与城市书房管理工作，及时掌握读者需求，自即日起至9月底，洛阳市图书馆面向社会公开招募“河洛书苑”城市书房志愿监督员，中心城区每个区招募3-5名，对城市区建成开放的108座城市书房进行监管。

洛报融媒记者3日从洛阳市文化广电和旅游局了解到，为进一步加强城市书房的监督管理，提升城市书房社会服务效能，更好地服务广大读者，充分调动社会力量参与城市书房管理工作，及时掌握读者需求，自即日起至9月底，洛阳市图书馆面向社会公开招募“河洛书苑”城市书房志愿监督员，中心城区每个区招募3-5名，对城市区建成开放的108座城市书房进行监管。

一、招募条件

1.遵纪守法，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导；

2.年龄35岁—60岁，品行端正，身体健康；

3.热爱公益事业，有志愿奉献精神，有志愿服务经历者优先；

4.工作耐心细致，态度积极端正，有强烈的责任心；

5.服从安排，能认真履行志愿服务岗位职责。

二、工作内容

对中心城区城市书房的标识标牌、开放时间、环境卫生、阅览秩序、读者意见、服务质量、设备运行状态、监督投诉电话等书房工作管理内容进行日常监督检查，并将监督检查发现的问题及时反馈。

三、服务时间

城市书房志愿监督员可以选择周一至周日书房开放的任意时间段到所安排辖区的城市书房进行监督检查或暗访，每人每周巡查书房不少于3个。

四、管理办法

1.被聘用的志愿监督员经培训后持证上岗，巡查书房依据就近原则安排；

2.不接受管理或不能按时完成服务任务的，或有其它不良行为的志愿监督员，市图书馆有权终止其志愿监督员资格。

3.志愿监督员有权提出解除聘用。

4.志愿服务为纯公益，无工作报酬。

五、报名方式

1.现场报名，提供个人姓名、身份证号、家庭住址、联系电话和个人简单简历。

联系人：洛阳市图书馆综合服务部任老师

联系电话：0379-61289121

2.网上报名：登录洛阳市图书馆网站，申请方法详见站内志愿监督员招募信息。

3.被聘用的志愿监督员名单，将在洛阳市图书馆网站和微信公众号上进行公布。

六、奖励机制

被聘用的志愿监督员，可以免费办理洛阳旅游年票“畅游洛阳”、免押办理洛阳市图书馆读者证“书海遨游”，并根据每年度志愿服务时长和工作态度评选优秀志愿者，颁发荣誉证书并给予适当物质奖励。

欢迎广大热心公益事业的市民群众踊跃报名，共同努力将“河洛书苑”城市书房打造成洛阳靓丽的文化名片。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李俊杰 任利辉）