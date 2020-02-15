洛阳这场博览会很精彩！德国、泰国作为双主宾国坐镇

再过几天，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节即将开幕，本届中原国际文化旅游产业博览会有哪些亮点？3日，洛报融媒记者采访本届博览会相关负责人了解到，今年博览会将突出“国际+本土”“文化+旅游”等元素的叠加，推动文化产业跨区域、多层次、多渠道、多方位合作，探索中原文化产业新业态、新路径。

再过几天，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节即将开幕，本届中原国际文化旅游产业博览会有哪些亮点？3日，洛报融媒记者采访本届博览会相关负责人了解到，今年博览会将突出“国际+本土”“文化+旅游”等元素的叠加，推动文化产业跨区域、多层次、多渠道、多方位合作，探索中原文化产业新业态、新路径。

据悉，第三届中原国际文化旅游产业博览会由河南省委宣传部、中国旅游协会指导，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳旅游发展集团承办。博览会将于9月12日至14日在洛阳会展中心举行，主题为“文旅中原，融通世界”。

作为3.0版的博览会，第三届中原国际文化旅游产业博览会在第二届的基础上增加了“国际”二字，旨在强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达。博览会将在一楼、五楼以及户外设置A、B展馆和室外展区，面积达3万平方米，共有来自德国、法国、泰国等30个国家和地区的150家文化旅游企业参展。德国、泰国作为双主宾国坐镇，将展示传统和新工艺美术、创意设计作品、文化旅游特色产品等30余类2000余种商品。

“目前博览会已经进入倒计时，国际馆工作也进入了最关键的阶段，工作人员正在不断与多方沟通、修改，希望能呈现出不一样的感觉。”博览会主要负责人介绍，往年咖啡、燕窝、巧克力、唐卡、陶瓷艺术、特色手工艺品、进口红酒、旅游商品等反响较好。今年在此基础上，还会特设跨境电商区域，届时奥莱全球购、德来品等跨境电商品牌也会出现在展会。

值得一提的是，此次的展馆将会更加有特色。例如，泰国馆将以黄色为主色调，同时会配以鲜艳明亮的颜色，即使不看场馆标志，通过颜色和设计，就能感受到来泰国的异域风情。同样，德国馆、俄罗斯馆、澳大利亚馆等也将通过颜色和细节设计让人感受到各国特色，让市民、游客漫步不同国家展馆，观赏购买特色产品，感受不同国家的异域风情，感受“不出洛阳，海淘世界”的惬意。

此外，青海、宁夏、陕西、山西等沿黄九省的参展商，将重点展示黄河流域精品文旅线路和特色商品。

为增加互动性，本届博览会还邀请了非遗传承人现场演出。博览会期间，白天每半小时就会有一场非遗文化演出，河洛大鼓、洛阳海神乐、二鬼摔跤、皮影戏等20余项国家、省、市级非遗项目将进行技艺展示、展演。晚上还安排了“古都夜八点·文旅新生活”夜场演出，安排流行乐队、个人演唱、舞蹈、器乐、走秀等丰富多彩的演出，打造博览会“白+黑”模式，极大提升了观众的互动感、体验感。

除此之外，博览会依托享游洛阳云平台，打造了中英文双语博览会官方网站等线上载体，开通了线上观展、预约、交易等线上参会赏会通道和功能。届时还将有网络直播带货，以超低价格、超值优惠，让广大市民享受到实惠。

博览会相关负责人介绍，本届博览会更加注重交流合作高端、交易洽谈务实、活动载体多元，从形式到内容、从内涵到外延，围绕“建设副中心、打造增长极”的战略定位持续探索文旅融合新路径，通过博览会深度叠加国际与本土双重元素，让洛阳文旅产业更有影响力、更具生命力。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张国杰 文/图）