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加强联动、健全机制 洛阳大力培育文明就餐新风尚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-03 21:11
会议现场

　　为全面提升洛阳全国文明城市创建水平，积极营造“浪费可耻 节约为荣”的氛围，3日下午，洛阳市2020年“大力倡导分餐制 培育文明就餐新风尚”工作推进会在友谊宾馆召开。

每张餐桌都有“文明餐桌”标识牌

　　“厉行节约 反对浪费”“倡导分餐制 健康你我他”等宣传标语随处可见，每一张餐桌上都配备了公筷、公勺和“文明餐桌”标识牌，为每一位用餐顾客提供小菜夹……会前，部分洛阳市政协委员、洛阳市餐饮与饭店行业协会工作人员，以及15家星级酒店和30家非星级酒店的负责人，现场观摩了友谊宾馆在倡导分餐制、培训文明就餐新风尚方面的具体做法。“配备小菜夹，可以有效解决普通餐筷和公筷难以区分的问题，值得推广。”一名与会人员说。

工作人员摆放公筷公勺

　　倡导分餐制，创新是关键。洛阳市餐饮与饭店行业协会负责人认为，餐饮企业要通过优化内部管理、创新菜品形式、加强员工培训等方式，主动承担起维护消费者用餐安全、倡树就餐文明新风尚的社会责任；要根据行业标准，提供“分餐位上”“分餐公勺”“分餐自取”等形式多样的分餐服务，引导消费者外出用餐时主动提出分餐需求，为消费者文明用餐提供便利。

与会人员现场观摩

　　“培育文明就餐新风尚是全面提升文明城市创建水平的重要举措之一。”洛阳市文明办相关负责人表示，下一步，该部门将会同各有关单位，提高政治认识、持续宣传引导、加强部门联动、健全监督机制，围绕制止餐饮浪费和倡导分餐制积极发力，切实让“公筷、公勺、公夹”融入群众日常生活中，在全社会形成文明就餐新风尚。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 岳军波 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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