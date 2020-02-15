洛阳至济源城际公交开通 票价5元

9月3日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，洛阳与济源之间城际公交当日开通。

9月3日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，洛阳与济源之间城际公交当日开通。 9月3日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，洛阳与济源之间城际公交当日开通。 939路：两条运行线路洛阳发车线路：洛阳龙门客运中心—龙门大道—洛吉快速通道—243省道—济源客运总站。全程运行时间约1小时30分钟。济源客运总站与洛阳龙门客运中心之间往返线路。济源发车线路：济源客运总站——济源高速东站——二广高速—开元大道——洛阳龙门客运中心。 936路：洛阳汽车站与济源客运总站往返线路。 洛阳发车线路：洛阳汽车站——洛阳机场——洛吉快速通道——济源客运总站；济源发车线路与之相反。 营运班次及时间 周一至周五，洛阳龙门客运中心至济源客运总站共投放8台客运车辆，每天16趟、32个班次。其中，济源4台33座客运车辆，洛阳4台48座客运车辆。早上6:45午至下午6：00对开。洛阳汽车站经洛阳机场至济源客运总站共投放4台客运车辆，每天8趟、16个班次。其中，济源2台33座客运车辆，洛阳2台48座客运车辆。早上8：00至下午6:00对开。星期六、星期日及节假日。每条线路各增加2台客运车辆，各增加运行4趟、8个班次。 该城际公交票价每人每次5元，另外，城际公交单程运行时间约为1小时30分钟。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 朱晓山 文/图）