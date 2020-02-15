公立医院与非公立医院收费有何区别？答案是……

“公立医院与非公立医院在收费上有什么区别？”日前，洛阳市民李女士向记者咨询有关医院收费的问题。对此，记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人，为李女士答疑解惑。
“河南省各级医疗机构(包括营利性医疗机构)必须严格遵照执行医保局制定的《医疗服务价格汇编》中的项目，凡未列入价格汇编的项目，一律不得擅自设置和收费。”洛阳市医疗保障局相关负责人介绍，各级医疗机构在不突破相应级别最高服务价格的前提下，可根据实际情况进行下浮，确定实际执行价格。营利性医疗机构提供的医疗服务项目实行市场调节价，由各医疗机构根据市场需求自主定价。(记者 郭瑛)
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