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最高配捐额999元！洛阳“99公益日”网络募捐活动即将启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-03 18:15

　　为汇聚各方慈善力量，筹集更多社会资金投入我市助残助学等项目，日前，记者从市网信办获悉，洛阳市将于9月7日至9日举办“99公益日”网络募捐活动，欢迎社会各界届时踊跃参与，献出爱心。

　　“99公益日”是全国性大型慈善公益捐赠活动，活动时间为每年的9月7日、8日、9日三天，腾讯公司每天配捐1亿元。根据洛阳市2020年“99公益日”活动方案，在活动日每天的上午9时开始，全市机关、企事业单位、爱心人士、社会团体和广大志愿者等社会各界向洛阳市慈善总会相关慈善项目捐款，每人每天捐赠次数不限，有效捐款金额最低为1元，即可获得腾讯公司的配捐，每人每天最高可获得腾讯配捐的总额为999元。

　　据了解，洛阳市慈善总会经省慈善总会，批准上线了“扶危济困惠民生”、“洛慈公益集善乐捐”两个慈善项目，主要对全市大病患者、贫困儿童、孤寡老人、军人家庭等困难群众开展爱心救助，本次活动所募集的资金，将全部用于全市脱贫攻坚、乡村振兴、扶贫济困、慈善助学、扶老助孤、困境儿童关爱等社会公益事业方面。

　　本活动以洛阳市慈善总会为执行机构，扫描下方二维码即可参与捐款，捐赠金额累计超过100元以上的爱心人士和企业，可凭捐款记录截屏开具公益事业捐赠统一票据，捐赠人或企业按国家相关税收规定，可享受所得税税前扣除。

　　洛阳“扶危济困惠民生”慈善项目

洛阳“洛慈公益集善乐捐”慈善项目

　　爱心无限，大爱无疆。欢迎社会爱心企业和各界人士积极参与到“99公益日”网络募捐活动中来，让所有需要帮助的人得到社会的真情关怀，让祖国大家庭充满爱的阳光。(记者 李珂尧 实习生 吴小芳)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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