“铭记——洛阳抗战记忆”图片展开展

今日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日，当天上午，“铭记——洛阳抗战记忆”图片展在八路军驻洛办事处纪念馆(以下简称“洛八办纪念馆”)开展。

今日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日，当天上午，“铭记——洛阳抗战记忆”图片展在八路军驻洛办事处纪念馆(以下简称“洛八办纪念馆”)开展。

本次图片展由市文物局、中共洛阳市委党史研究室主办，由洛八办纪念馆承办，由洛阳百年留声博物馆协办。展览共分为“九一八事变后的洛阳”“七七事变后的洛阳”“沦陷后的洛阳”“创建豫西抗日根据地”“伟大胜利”五部分，通过228张老照片搭配文字资料，全面反映了洛阳在抗日战争暨世界反法西斯战争中发挥的重要作用，以及无数英雄先烈前仆后继、顽强抗争为洛阳抗战做出的重要贡献。

当日上午9时，在正式开展前，首批观众和洛八办工作人员一同举行了庄严的升国旗仪式。随后，大家在讲解员的带领下进入展厅参观。

洛八办纪念馆馆长赵光付说，75年前的这一天，中华大地举国欢腾，洛阳军民也沉浸在欢庆中国人民抗日战争取得胜利的喜悦之中。这场伟大的中国人民抗日战争，开辟了世界反法西斯战争的东方主战场，为挽救民族危亡、实现民族独立和人民解放，为争取世界和平的伟大事业，作出了彪炳史册的贡献。

本次图片展将持续至今年12月底，参观时间为每周二至周日的9时至17时，观众需持身份证、戴口罩、出示洛康码进场参观。(记者 刘嘉仪/文 张光辉/图)